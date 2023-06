Američka ekonomija je ove godine bila iznenađujuće otporna, ali će verovatno uskoro doći do “bolnih udaraca”, rekao je izvršni direktor Goldman Saksa Dejvid Solomon

Izvor: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Izvor: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Izvršni direktor najveće investicione banke na svetu govorio je u intervjuu za CNBC o stanju američke ekonomije i o tome kada bi ova zemlja mogla da uđe u recesiju.

“Mislim da smo u neizvesnom trenutku. Ovo je period u kom treba da budete oprezni", smatra Solomon.

Kako prognozira, američka ekonomija bi mogla da se nađe u situaciji “koja možda nije recesija, ali bi se sigurno osećala kao recesija“.

To bi značilo izbegavanje “prinudnog sletanja”, ali i dalje mučenje kroz “slab rast i lepljivu inflaciju”, rekao je on.

Najnoviji izveštaj o radnim mestima pokazao je da su se platni spiskovi povećali za skoro duplo u odnosu na prosečne mesečne zarade u 10 godina pre pandemije, dok je preferirani pokazatelj inflacije Federalnih rezervi porastao u aprilu. Potrošnja takođe ostaje na visokom nivou.

SAD neće pasti u recesiju pre kraja 2023.

U ovakvoj “dobro je loše” ekonomiji, visoka zaposlenost i veće plate znače veću inflaciju jer kompanije prenose povećane troškove rada na podizanje cena robe I usluga.

Solomon je izjavio da, iako ne očekuje da će kreatori politike Fed-a podići kamatne stope kako bi se borili protiv inflacije, on misli da bi snažni ekonomski pokazatelji i tvrdoglava inflacija mogli da znače dodatno povećanje inflacija u budućnosti. Ta povećanja, rekao je on, “će verovatno učiniti ekonomsko okruženje malo izazovnijim“.

Ako Sjedinjene Američke Države zaista padnu u recesiju, dodao je, to se verovatno neće dogoditi pre kraja ove godine.

Zašto "bolni udarci"?

Nekretnine su najveća imovinska klasa na svetu i nakon 14 meseci konstantog povećanja kamatnih stopa od strane FED-a, “nema sumnje da je tržište nekretnina — posebno komercijalnih nekretnina — bilo pod pritiskom“, rekao je Solomon.

Oko 65 odsto kredita za komercijalne nekretnine otpada na srednji bankarski sistem, rekao je.

„U ovom okruženju, to će ograničiti dodatno kreditiranje što čini kapital privlačnijim i stvara neke ekonomske aktivnosti To je nešto kroz šta ćemo morati da prođemo. Verovatno će nekima ovo izazvati težak period i bolne udarce”.

Izvor: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Da li će biti još otpuštanja?

Kao i njegovi rivali sa Volstrita, Goldman Saks je pogođen padom poslova i aktivnosti.

Goldman se sada priprema za svoju treću rundu otpuštanja zaposlenih tokom prošle godine, dok se investicione banke bore sa usporavanjem, rekao je Solomon.

Podsetimo, u januaru je Goldman Saks pokrenuo masovno otpuštanje u kojem je predviđeno ukidanje čak 3.200 radnih mesta.