Crvenu liniju, koja se ne može preći, predstavljao je pokušaj da se nakon događaja na Cetinju 5. septembra, obori cijeli bezbjednosni sistem, saopštio je potpredsjednik Vlade i koordinator bezbjednosnih službi, Dritan Abazović.

Izvor: Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

On je rekao da na Cetinju nije bilo žrtava i da su uspjeli da okončaju jednu riskantnu situaciju uspješno.

"Šaljući dobru poruku i Crnoj Gori i regionu, da bi nakon riskantnog vikenda neko pokušao da obori cijeli sistem”, kazao je Aazović, dodajući da je nebitno da li se to radilo iz unutrašnjih ili nekih spoljašnih razloga.

Pristajanje na to, kako je rekao, značilo bi da u nekoj sličnoj situaciji cijela država mogla da se obori, rekao je je on na To be Secure Forumu koji organizuje Altanski savez Crne Gore.

“Za mene je to napad agresija i mi moramo da pošaljemo poruku ljudima na šta mogu da računaju sa nama”, kazao je Abazović.

On je rekao da politička agenda koja nije u liniji sa državnim interesima Crne Gore nema prodršku kod Građanskog pokreta (GP) URA.

Abazović je rekao je da je bilo mjesta kritikama ljudi iz bezbjednosnog sektora, on bi ih prvi kritikovao a ne bi stajao uz njih.

“Ne mislim da policija funkcioniše besprekorno, ali oni su pokazali dobre rezultate”, kazao je Abazović , saopšteno iz Atlanskog centra.

On je poručio da ako neko misli da policiju može da koristi kao bič “ili za neke svoje interese”, na to ne može da računa.

Govoreći o sporazumu nakon parlamentarnih izbora u avgustu prošle godine, Abazović je rekao da je učinio sve da zaštiti Crnu Goru, njenu spoljnu politiku, i dodao da je siguran da se u tome uspjelo.

Upitan da li će podržati ulazak Demokratskog fronta u Vladu, Abazović je kazao da pomenuti sporazum predstavlja dobru osnovu i da svako odstupanje od njega znači gubitak podrške njegove stranke.

“Ja nikada ne bih potpisao nešto što zaista ne podržavam”, rekao je on.

Abazović je kazao GP ura nipošto neće odustati od evroatlanskog puta Crne Gore i da neće izabrati fotelje nad principima.

“Sporazum je izraz naše politike i svako ko hoće da ga potpiše i slijedi može, taj sporazum je pobjeda evropske orijentacije Crne gore i ja mogu da kažem da sam neko ko ne stavlja potpis u nešto u što ne vjeruje”, dodao je Abazović.

Upitan da li se moglo više uraditi na promociji evroatlantskih vrijednosti, Abazović je nabrojio uspjehe koji su ostvareni presijecanjem tranzitnih ruta cigareta i kokaina, i ukazao da je pravosuđe to koje minimizira rezultate koji se postignu.

Govoreći o krizi Vlade, Abazović je kazao da je situacija kompleksna i da mu se lično ne dopada što su svi fokusirani na resore i njihov broj, a malo ko govori o programu Vlade.

On je ukazao na potrebu postizanja šireg političkog konsensusa koji je neophodan da se stvari u pravosuđu pokrenu sa mrtve tačke, posebo imajući u vidu da Crna Gora od juče nema ni Ustavni sud.

“Uz malo sreće i mudrosti možda postignemo najbolje solucije”, zaključio je Abazović.