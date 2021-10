Potpredsjednik Vlade Crne Gore na današnjoj konferenciji za novinare kazao je da je zabranu ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ukinuo jedan od 2 bivša pomoćnika Uprave policije, a da je na SDT-u da ispita i koji.

“Nakon toga smo saznali da su dolazili, da je neko skinuo zabranu i da su navodno imali određene pozive iz Srbije da bi bili praćeni na terotoriji Crne Gore. Postavlja se logično pitanje: “Ako mi tražimo Svetozara Marovića na sve moguće načine, da ga isporuče Crnoj Gori, i to se ne dešava, ljudi sa takvim kriminalnim bekgraundom, na jedan poziv, bivši menadžment Uprave policije Crne Gore odobrava da ulaze bez ikakvih opterećenja”. Smatramo da je to protivzakonito, zbog čega su podnijete određene procedure prema svima. Jasno je ko je naredio skidanje zabrane. Došli smo do dva imena. To su Enes Baković i Zoran Lazović. Neka SDT utvrđuje ko je od njih dvojice to uradio”, saopštio je Abazović.