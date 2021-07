nkluzija Roma će biti značajnija nego što je bila i oni će naći svoje mjesto pod suncem Crne Gore, kao i ostali građani u našoj državi.

Izvor: SasaMatic

To je obaveza i dužnost, zagarantovana Ustavom, a ne dobra volja pojedinca ili institucije, naveo je potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović.

Potpredsjednik Abazović je na događaju povodom Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta, saopštio da se obilježavanje 2. avgusta, konačno održava i u Crnoj Gori, naglašavajući da je Vlada tu da pošalje jasnu poruku romskoj zajednici da je više nego dobrodošla u punu inkluziju, u jednoj novoj i modernoj Crnoj Gori u kojoj ne postoje građani drugog reda.

Napominjući da je 30 do 50% svih žrtava holokausta bili pripadnici romske populacije, Abazović je naznačio da na sve žrtve treba gledati identično i saosjećati se sa onim što se desilo i to samo sa jednim ciljem - da se to više nikad ne ponovi.

,,Nadam se da ćemo učiniti sve da građansko društvo u Crnoj Gori zaživi, da prošlost ostavimo daleko iza nas, da gradimo jednu ljepšu, pozitivniju budućnost, budućnost inkluzije svih ljudi, svih naroda bez razlika, da gradimo jedno bogato društvo i da se sjećamo nevinih žrtava iz prošlosti", zaključio je Abazović u svom govoru.

Obilježavanje 2. avgusta organizovalo je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - Direkcija za inkluziju Roma i Egipćana u saradnji sa Crnogorskim narodnim pozorištem.