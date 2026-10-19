"Zadržavam pravo da odgovorim na brutalne optužbe i neistine nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i to ću uraditi u vremenu koje predstoji", napisao je Mandić na Iksu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je da se "jednostavnim i neoborivim" dokazima lako potvrđuje "čak i komandna odgovornost" Mila Đukanovića u građanskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije.

"Zadržavam pravo da odgovorim na brutalne optužbe i neistine nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i to ću uraditi u vremenu koje predstoji", napisao je Mandić na Iksu.

Mandić je pozvao sve poslanike da budu maksimalno usredsređeni i odgovorni prema evropskoj budućnosti građana i da uspješno završe prvo glasanje za izmjenu Ustava u domenu integriteta.

"Današnji svečani trenutak glasanja za izmjene Ustava ne želim da kvarim niti komplikujem sa veoma jednostavnim i neoborivim dokazima kojima se lako potvrđuje čak i komandna odgovornost Mila Đukanovića u građanskom ratu na prostoru bivše SFRJ. Budimo svi na nivou zadatka i onoga što od nas traži preko 80% građana naše države. Danas odlučujemo o boljoj i evropskoj budućnosti Crne Gore", poručio je Mandić.