Premijer Milojko Spajić saopštio da je prvostepenom odlukom potvrđeno da je bilo nepravilnosti prilikom njegovog isključenja iz predsjedničke izborne trke 2023. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da je danas stigla prvostepena sudska odluka kojom je, kako tvrdi, potvrđeno da je bio oštećen isključenjem iz predsjedničke izborne trke 2023. godine.

Spajić je na društvenoj mreži Iks naveo da poštuje odluke institucija i da vjeruje da pravda, čak i kada dolazi sa zakašnjenjem, mora biti zadovoljena.

Danas je stigla prvostepena sudska odluka kojom je potvrđeno da smo bili oštećeni isključenjem iz predsjedničke izborne trke 2023. godine.



Poštujem odluke institucija i vjerujem da je važno da pravda, čak i kada kasni, bude zadovoljena. Nastavljamo da gradimo Crnu Goru u kojoj…pic.twitter.com/1UKcsqrB38 — Milojko Spajić (@MickeySpajic)July 22, 2026

„Danas je stigla prvostepena sudska odluka kojom je potvrđeno da smo bili oštećeni isključenjem iz predsjedničke izborne trke 2023. godine“, napisao je Spajić.

On je poručio da će nastaviti da se zalaže za izgradnju Crne Gore u kojoj će, kako je naveo, zakoni i institucije biti jednaki za sve.

„Poštujem odluke institucija i vjerujem da je važno da pravda, čak i kada kasni, bude zadovoljena. Nastavljamo da gradimo Crnu Goru u kojoj će zakoni i institucije biti jednaki za sve“, naveo je Spajić.