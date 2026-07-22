Šef Kluba odbornika DPS-a tvrdi da je imenovanje Radoša Zečevića pokušaj zaštite od moguće krivične odgovornosti, dok je premijer Skupštini dostavio predlog za rekonstrukciju Vlade.

Izvor: DPS

Šef Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada Andrija Klikovac oštro je kritikovao predlog premijera Milojka Spajića da direktor podgoričkog preduzeća „Putevi“ Radoš Zečević bude imenovan za ministra saobraćaja, ocjenjujući da je cilj tog poteza zaštita od moguće krivične odgovornosti u aferi „Kamenolom“, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, Klikovac je na društvenoj mreži Iks saopštio da je Spajić „po nalogu“ predsjednika Skupštine Andrije Mandića predložio Zečevića za člana Vlade, navodeći da bi ministarska funkcija i poslanički imunitet mogli poslužiti kao zaštita u slučaju afere koja se odnosi na kamenolom i zamjenu parcela.

Očekivano je premijer Spajić po nalogu Mandića predložio Radoša Zečevića za ministra u najbrojnijoj Vladi u Evropi.



Potrebno je da se ministarkom pozicijom i imunitetom nekadašnji direktor Puteva Zečević zaštiti od krivične odgovornosti za aferu “Kamenolom”.



PES aktivno…pic.twitter.com/cV4ZRV8pss — Andrija Klikovac (@AndrijaKlikovac)July 22, 2026

On je optužio Pokret Evropa sad (PES) da, kako tvrdi, aktivno učestvuje u prikrivanju informacija i podataka u vezi sa tim slučajem, uz dodatne kritike na račun premijera i rada nekadašnjeg direktora preduzeća „Putevi“.

Kako dalje prenose Vijesti, predlog za rekonstrukciju Vlade danas je dostavljen Skupštini Crne Gore i objavljen na sajtu parlamenta.

Prema dokumentu koji je uputio premijer Milojko Spajić, za potpredsjednicu Vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je doskorašnja predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović. Radoš Zečević predložen je za ministra saobraćaja, Zoran Jojić za ministra sporta i mladih, dok je Jovan Vučurović kandidat za ministra bez portfelja.

O navedenim kadrovskim rješenjima u narednom periodu izjašnjavaće se poslanici u Skupštini Crne Gore.