Poslanica Nove srpske demokratije (NSD) Jelena Božović saopštila je da ta partija najoštrije osuđuje uvrede i neprimjerene napade upućene evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Božović je kazala da nije primjereno niti dostojno da žena bude meta uvreda i ličnih napada.

„Način na koji se odnosimo prema drugima govori mnogo više o nama nego o onima koje napadamo. Naša zemlja je svoju čast vijekovima gradila na čojstvu. Marko Miljanov nas je učio da je ‘junaštvo kada sebe braniš od drugoga, a čojstvo kada drugoga braniš od sebe’. Upravo zato, napadati i vrijeđati jednu ženu nije izraz ni hrabrosti ni snage, već potpuni nedostatak čojstva i vrijednosti na kojima je građen naš ugled. To nije država kakvoj su nas učili naši preci“, istakla je Božović.

Ona je navela da Marta Kos, kao evropska komesarka, pruža snažnu podršku evropskom putu Crne Gore.

„Na takvu podršku ne odgovara se uvredama i ponižavanjem žene koja je došla u našu zemlju kao partner i prijatelj. Time ne vrijeđamo samo nju, već narušavamo i ugled Crne Gore“, poručila je Božović.

Dodala je da Crna Gora treba da bude prepoznata po čojstvu, dostojanstvu, međusobnom poštovanju i kulturi dijaloga, a ne po uvredama koje, kako je kazala, nijesu dostojne ni tradicije ni evropske budućnosti države.