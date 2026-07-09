Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su Nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana.

Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je juče tekst Nacrta amandmana na Ustav kojima se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcionisanja Centralne banke CBCG. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji EU, prije svega u okviru zatvaranja pregovaračkih poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 17 – Ekonomska i monetarna unija.

Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora.