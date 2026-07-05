Ministar odbrane poručio je da će Vlada svim pravnim i diplomatskim sredstvima štititi stav da je "Jadran" vlasništvo Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose Vijesti, ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je da će Vlada Crne Gore dosljedno i odlučno braniti stav da je školski brod "Jadran" vlasništvo Crne Gore, koristeći sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva.

Krapović je podržao stavove ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića, poručivši da zaštita državnih interesa ne smije biti predmet bilo kakvih nejasnoća ili kolebanja.

Kako podsjećaju Vijesti, Ivanović i Gorčević ranije su ocijenili da pitanje statusa školskog broda "Jadran", na koji pravo polaže i Hrvatska, neće biti presudno za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji do kraja 2028. godine.