Advokat Veselin Radulović SDT-u podnio krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Dragana Krapovića

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Advokat Veselin Radulović Specijalnom državnom tužilaštvu podnio je krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Dragana Krapovića, Demokratske Crne Gore i više za sada nepoznatih odgovornih lica iz Ministarstva odbrane, zbog, kako je saopštio, postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i u okviru nje više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

"Krivična prijava se zasniva na dokumentaciji, zakonima i javno dostupnim podacima koji opravdavaju sprovođenje izviđaja od strane Specijalnog državnog tužilaštva. Posebno se ukazuje na osnovanu sumnju da je ugovor o nabavci dva patrolna broda iz novembra 2024. godine vrijedan oko 120 miliona eura zaključen bez sprovođenja postupka javne nabavke, iako u vrijeme njegovog zaključenja međunarodni sporazum između Crne Gore i Republike Francuske, na koji su se pozvali Ministarstvo odbrane i prijavljeni Krapović, još nije bio stupio na snagu. Obavještenje Ministarstva vanjskih poslova objavljeno u Službenom listu prošlog mjeseca nedvosmisleno potvrđuje da je ovaj Sporazum stupio na snagu tek 23. aprila 2026. godine. Dakle, prijavljeni Krapović je zaključio ugovor vrijednosti 120 miliona eura sa kompanijom iz Francuske pozivajući se na sporazum Crne Gore sa Republikom Francuskom koji je stupio na snagu godinu i po nakon zaključenja ugovora", saopštio je Radulović, kako javljaju Vijesti.

Dodaje da se u prijavi ukazuje i na sadržinu Tehničkog aranžmana, iz kojeg proizilazi da on uređuje tehničku podršku realizaciji već zaključenog komercijalnog ugovora, a ne predstavlja pravni osnov za njegovo zaključenje.

"Krivična prijava ukazuje i na osnovanu sumnju da su prijavljeni pokušavali da prikriju eventualne nezakonitosti predstavljajući javnosti da se osporavanjem nabavke navodno optužuje Republika Francuska za korupciju. Međutim, predmet prijave nije postupanje Francuske, već zakonitost rada državnih organa Crne Gore. Ugovor o nabavci patrolnih brodova zaključen je sa francuskom kompanijom, a ne sa Republikom Francuskom, dok je međudržavni sporazum između Crne Gore i Francuske stupio na snagu tek godinu i po kasnije. Smatram da su se prijavljeni na taj način pokušali politički sakriti iza države članice Evropske unije kako bi izbjegli odgovore na ključna pitanja o zakonitosti postupka nabavke".

Radulović je saopštio da je pored toga, od SDT-a zatraženo da ispita zakonitost angažovanja više penzionisanih vojnih lica po osnovu ugovora o djelu radi nadzora izgradnje brodova u Francuskoj, uključujući isplate naknada, troškova službenih putovanja i drugih davanja iz budžeta Ministarstva odbrane.

"U prijavi se ukazuje da ove okolnosti zahtijevaju posebnu provjeru, naročito imajući u vidu nedavnu prvostepenu presudu u predmetu protiv bivše direktorice ASK-a koja se odnosila na finansiranje službenih putovanja lica angažovanog po ugovoru o djelu. Krivična prijava sadrži i navode o drugim radnjama za koje se traži institucionalna provjera, uključujući postupanje Ministarstva odbrane u vezi sa pripadnikom Vojske Crne Gore za kojeg je Ministarstvo odbrane javno saopštilo da je duže vrijeme bio odsutan sa službe bez urednog pravdanja bolovanja, kao i potrebu da se provjere javno objavljenih informacija koje se odnose na moguće kontakte pojedinih funkcionera bezbjednosnog sektora sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa".

Dodaje se da je od Specijalnog državnog tužilaštva zatraženo da hitno pokrene izviđaj, pribavi kompletnu dokumentaciju o nabavci patrolnih brodova, angažovanju penzionisanih vojnih lica i drugu potrebnu dkumentaciju, da izvrši finansijsku istragu, sasluša prijavljena i druga odgovorna lica, kao i sva lica koja imaju saznanja o događajima iz krivične prijave, te da utvrdi da li postoje elementi krivične odgovornosti za prijavljena ili druga krivična djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

"Cilj podnošenja prijave nije prejudiciranje bilo čije krivice, već da nadležni organ, na osnovu zakona i dokaza, ispita sve okolnosti koje izazivaju ozbiljnu sumnju u zakonitost postupanja prilikom raspolaganja značajnim budžetskim sredstvima i funkcionisanja sistema odbrane. Posebno sam ukazao na potrebu hitnog postupanja Specijalnog državnog tužilaštva imajući u vidu javno iznesene optužbe i informacije koje ukazuju na moguće veze pojedinih prijavljenih sa organizovanim kriminalnim grupama, kao i činjenicu da sam ja, kao podnosilac ove i ranijih prijava, kao i druga lica koja ukazuju na moguće nezakonitosti javno izložen neosnovanim i neistinitim optužbama da djelujem po nalogu ili u interesu kriminalnih klanova. Takve tvrdnje nijesu i ne mogu biti potkrijepljene dokazima i zato predstavljaju ozbiljan pokušaj moje diskreditacije, a mogu imati zastrašujući i odvraćajući efekat na sva druga lica koja žele da prijave korupciju i druge oblike kriminala. Istovremeno, ukoliko postoje osnovi sumnje u eventualne veze bilo kojeg državnog funkcionera sa organizovanim kriminalnim grupama, upravo je Specijalno državno tužilaštvo dužno da ih hitno i nepristrasno provjeri, jer svako odlaganje dodatno ugrožava povjerenje građana u institucije i vladavinu prava".

Radulović podsjeća da je ovo 13 krivična prijava koju je od avgusta prošle godine podnio protiv funkcionera Demokrata i drugih odgovornih lica zbog sumnji u izvršenje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije.

"Na njihove pokušaje zastrašivanja, lične diskvalifikacije, uvrede i klevete neću odgovarati istom mjerom, niti ću učestvovati u političkim obračunima. Smatram da odgovoran i profesionalan odnos prema javnom interesu podrazumijeva da se svaka osnovana sumnja u korupciju, organizovani kriminal ili drugo krivično djelo prijavi nadležnim državnim organima, uz dostavljanje dokaza i predloga za sprovođenje dokaznih radnji. O tome da li su te sumnje osnovane treba da odlučuju isključivo nadležne institucije, a ne političke tribine ili medijske polemike. Zato ću političarima prepustiti međusobne rasprave, uključujući uvrede, etikete i klevete kojima se, umjesto odgovora na pitanja od javnog interesa, pokušava skrenuti pažnja sa suštine problema, a ja ću i ubuduće koristiti isključivo zakonom propisane mehanizme zaštite javnog interesa i borbe protiv korupcije. O ovoj krivičnoj prijavi i nastavku pokušaja diskreditacije i zastrašivanja obavijestio sam Delegaciju EU i Kancelariju UN u Podgorici", rekao je Radulović, pišu Vijesti.