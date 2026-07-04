Poslanik Evropskog saveza poručuje da izbor sudije Ustavnog suda i članova Sudskog savjeta više ne smije biti odlagan, jer od ispunjavanja tih obaveza zavisi dinamika evropskih integracija Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša ocijenio je da parlamentarna većina mora pokazati veću odgovornost prema obavezama koje Crnu Goru očekuju na evropskom putu, navodeći da je neophodno tokom jula završiti sve ključne procese koji zahtijevaju kvalifikovanu većinu, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, Mugoša je na mreži X istakao da su u julu podjednako važne tri obaveze – izmjene Ustava, izbor sudije Ustavnog suda i izbor članova Sudskog savjeta. Naglasio je da vlast mjesecima odgađa izbor sudije Ustavnog suda i članova Sudskog savjeta, dok su, kako tvrdi, i ustavne promjene bile tri mjeseca zadržane zbog političkih kalkulacija parlamentarne većine.

Zbog činjenica i raznih manipulacija da pojasnimo par stvari…

✔️u julu imamo tri podjednako važne obaveze na EU putu: izmjene Ustava (podrazumijevaju tri glasanja - možemo dva glasanja u julu završiti a treće finalno tek u drugoj polovini avgusta), izbor sudije Ustavnog suda i…pic.twitter.com/5044TdHZW6 — Boris Mugoša (@BorisMugosa)July 4, 2026

On je pojasnio da izmjene Ustava podrazumijevaju tri glasanja, od kojih se dva mogu završiti tokom jula, dok bi završno glasanje uslijedilo u drugoj polovini avgusta.

Mugoša je poručio da je ispunjavanje svih ovih obaveza neophodno ukoliko Crna Gora želi da do kraja godine zatvori sva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom.

Na kraju je istakao da je Evropski savez spreman za dijalog, dogovor i kompromis, ali ne i za, kako je naveo, manipulacije i korišćenje procesa evropskih integracija radi uskopartijskih interesa, prenosi portal CDM.