Koprivica poručio da je evropski put u interesu svih građana, dok su Mandić i Nikolić razmijenili oštre političke poruke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Skupštine Crne Gore završili su dvodnevnu raspravu o predlogu za izmjene Ustava, a glasanje kojim bi trebalo da bude pokrenuta procedura očekuje se u ponedjeljak.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica poručio je da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji u interesu svih građana, ističući da će evropske integracije donijeti veća prava i snažniju pravnu zaštitu.

„Pred nama je šansa koju ne smijemo ispustiti. Možemo se inatiti, ali ne na račun građana“, kazao je Koprivica, dodajući da se, ukoliko predlog za promjenu Ustava ne bude usvojen, ista inicijativa ne može ponovo pokrenuti godinu dana.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić izrazio je uvjerenje da će do ponedjeljka biti obezbijeđena dvotrećinska većina za pokretanje ustavnih promjena, ocjenjujući da je cilj da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije.

Raspravu su obilježile i oštre polemike između Mandića i šefa Kluba poslanika DPS-a Andrije Nikolića, koji je kritikovao stavove predsjednika parlamenta i poručio da je za uspješne ustavne promjene neophodan širi politički konsenzus.

Po završetku sjednice, potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj izrazio je očekivanje da će svi predlozi biti usvojeni u ponedjeljak.