Skupštinsku raspravu obilježila je oštra polemika između predsjednika parlamenta Andrije Mandića i šefa Kluba poslanika DPS-a Andrije Nikolića o izmjenama Ustava, evropskom putu Crne Gore i političkom nasljeđu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupštinska rasprava o predstojećim izmjenama Ustava obilježena je međusobnim optužbama predsjednika Skupštine Andrije Mandića i šefa Kluba poslanika DPS-a Andrije Nikolića, dok je u fokusu bila mogućnost obezbjeđivanja dvotrećinske većine za ustavne promjene, prenosi portal Vijesti.

Mandić je poručio da očekuje postizanje političkog dogovora i izrazio uvjerenje da će parlament već u ponedjeljak imati potrebnu dvotrećinsku većinu za usvajanje prijedloga za promjenu Ustava. Kako prenosi portal Vijesti, kazao je da izmjene nijesu usmjerene na suštinsku promjenu ustavnog teksta, već da predstavljaju dio obaveza na evropskom putu Crne Gore.

On je istakao da je politički cilj da država pokaže jedinstvo i spremnost za naredni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, naglašavajući da predstavnici srpskog naroda danas sarađuju sa drugim narodima u Crnoj Gori.

Govoreći o političkom dijalogu, Mandić je rekao da želi da otvori proces pomirenja u društvu, ističući da u zajedničkoj istoriji Crne Gore ima mjesta za različite istorijske događaje i tumačenja. Takođe je naveo da će se, nakon rada Ustavnog odbora, parlament izjasniti o amandmanima i izmjenama Ustava do 1. septembra, prenosi portal Vijesti.

Sa druge strane, Andrija Nikolić kritikovao je Mandića, podsjećajući da je ranije optuživao Novaka Kilibardu za izdaju, dok danas, kako je rekao, podržava izmjene Ustava koje je predlagao Ranko Krivokapić.

Nikolić je poručio da će tek djelimično povjerovati da je Mandić napustio, kako tvrdi, višedecenijsku ulogu sprovođenja politike Beograda kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javno pokaže njegov srpski pasoš, kao što je ranije učinio sa pasošem premijera Milojka Spajića, prenosi portal Vijesti.

U odgovoru na kritike, Mandić je rekao da tokom rasprave nije bilo oštrih riječi, već da je riječ o uobičajenoj političkoj borbi. Iskoristio je priliku da pohvali saradnju parlamentarne većine sa Demokratama i partijama manjinskih naroda, ocjenjujući da upravo takav model predstavlja primjer političke saradnje u regionu.

Tokom rasprave Nikolić je podsjetio i da je novinaru Televizije Vijesti Petru Komneniću prethodnog dana zabranjen ulazak u Srbiju, što je takođe bilo dio skupštinske polemike, prenosi portal Vijesti.