Iz te partije navode da je Saša Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je rezultirala izlaskom DNP- a iz Vlade i otkazivanjem podrške ovom, kako su kazali, odavno nelegitimnom gradonačelniku Podgorice.

Izvor: Skupština glavnog grada

Demokratska narodna partija (DNP) će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine Glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi izbjegli uvođenje prinudne uprave što je sve vrijeme i bila namjera djelova bivše parlamentarne većine, navodi se u saopštenju te partije.

“Iako smo tokom razgovora prethodnih dana jasno saopštili da je naš isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave u Podgoricu, i da nećemo pristati ni na kakve ucjene ili uslovljavanja, jer se DNP ne vraća u bilo koji oblik koalicionog djelovanja, suočili smo se sa nizom uslova, ucjena i namjernim odugovlačenjem. Tako su predstavnici PES-a ultimativno tražili da podržimo Sašu Mujovića i njegov Izvještaj o radu što bi predstavljalo gaženje svih naših principa i načela kako u ljudskom tako i u političkom smislu”, kažu iz DNP-a.

Iz te partije navode da je Saša Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je rezultirala izlaskom DNP- a iz Vlade i otkazivanjem podrške ovom, kako su kazali, odavno nelegitimnom gradonačelniku Podgorice.

“Tražiti od odbornika DNP-a da podrže Sašu Mujovića i njegov izvještaj o radu isto je kao da palikuća traži zahvalnicu od čovjeka kojem je zapalio kuću. Ne postoji funkcija na državnom i lokalnom nivou zbog koje smo spremni da anuliramo naše principijelne stavove od kojih nismo ni za milimetar odstupili. Očigledno da to nije bilo jasno našim bivšim koalicionim partnerima iz PES- a čim su nastupali sa pozicija bahatosti i premise da je DNP spreman sve da učini za fotelju kao što to oni čine na svim nivoima vlasti. Upravo zbog činjenice da nismo svi isti, DNP se opredijelio da u cilju zaustavljanja prinudne uprave podrži Srđana Perića za predsjednika Skupštine u tehničkom mandatu”, dodaju u saopštenju.

Iz DNP-a kažu da su ovim činom zaštitili interese građana Podgorice koji ne žele prinudnu upravu u njihovom gradu koja bi jednom čovjeku, a to je Saša Mujović, “omogućila despotska ovlašćenja bez kontrole i kontinuitet zloupotreba službenog položaja”.

“To dalje znači da klub odbornika DNP ostaje privržen ranije proklamovanim stavovima da se glasanjem za Srđana Perića ne obavezuje ni prema jednom političkom subjektu ili koaliciji u Glavnom gradu, već da ćemo se u daljem radu isključivo rukovoditi interesima građana Podgorice koji su odavno zaslužili bolju i odgovorniju vlast. Podgorica i njeni građani moraju biti iznad svega, nijedan čovjek niti fotelja ne mogu biti važniji od interesa ovog grada. Nažalost, neki su pomislili da život Podgorice počinje i završava se s njima, čime su potvrdili nedoraslost i neozbiljnost koje su ovaj grad uvela u stanje političke i administrativne kome. Naša je dužnost da Podgoricu probudimo iz ove kome. Ni korak nazad”, zaključuje se u saopštenju DNP-a.