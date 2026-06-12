Predsjednik Milatović je, prema njihovim riječima, svoj dio posla završio odgovorno, transparentno i u skladu sa Ustavom.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Najnoviji non pejper Evropske komisije potvrđuje ono na šta predsjednik Crne Gore Jakov Milatović mjesecima dosljedno ukazuje: bez funkcionalnog, popunjenog i nezavisnog Ustavnog suda nema pune vladavine prava, stabilnih institucija, ni završetka evropskog puta Crne Gore, saopšteno je iz Milatovićevog Kabineta.

“Poruka Evropske komisije kaže da se ne vraćamo u prošlost kada su donosioci odluka u Crnoj Gori obmanjivali i građane i evropske partnere. Moramo završiti posao i izabrati sudije Ustavnog suda. Zato Skupština Crne Gore mora bez daljeg odlaganja izabrati dvoje sudija. To je test institucionalne zrelosti države koja želi da postane sljedeća članica Evropske unije”, piše u saopštenju.

Predsjednik Milatović je, prema njihovim riječima, svoj dio posla završio odgovorno, transparentno i u skladu sa Ustavom.

“Nakon sprovedenih javnih poziva, provjere ispunjenosti zakonskih uslova i razgovora sa kandidatima, Skupštini Crne Gore predložio je sudiju Višeg suda u Podgorici Predraga Krstonijevića i sutkinju Vrhovnog suda Crne Gore Jelenu Ružičić, kandidate sa ozbiljnim pravničkim i sudijskim biografijama. Time je Skupština dobila predloge zasnovane na profesionalnom iskustvu, pravničkom znanju i sudijskoj karijeri. Sada je odgovornost na parlamentu. Ne postoji institucionalno opravdanje da se postupak i dalje drži u stanju čekanja, dok Ustavni sud funkcioniše u nepotpunom sastavu”, navode iz Milatovićevog Kabineta.

Kako dodaju, posebno je važno što Evropska komisija ukazuje i na potrebu jasnih zakonskih pravila o prestanku funkcije i penzionisanju sudija Ustavnog suda.

“Upravo na tu pravnu neizvjesnost predsjednik Milatović je ranije ukazao pokretanjem postupka za ocjenu ustavnosti zakonskih rješenja koja se odnose na nastavak vršenja funkcije sudije nakon isteka mandata, odnosno nakon ispunjenja uslova za prestanak funkcije”, navode iz Kabineta.

Crna Gora je, kako zaključuju, sljedeća članica EU koja ima odgovornost da završi ovaj posao odgovorno, bez blokada i bez izgovora.