MJU je u nalazu upravnog nadzora nad primjenom člana 56 Zakona o lokalnoj samoupravi ukazalo da je Opština Kotor bila dužna da izabere predsjednika Opštine najkasnije u roku od 30 dana od konstituisanja novoizabrane Skupštine opštine.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Skupština opštine (SO) Kotor treba da donese odluku o skraćenju svog mandata, ocijenilo je Ministarstvo javne uprave (MJU).

Prema članu 56 Zakona o lokalnoj samoupravi, predsjednik opštine se bira najkasnije u roku od 30 dana od konstituisanja SO, te da, ako se to ne desi, lokalni parlament, na predlog Vlade ili trećine odbornika, donosi odluku o skraćenju svog mandata.

Inicijativa za skraćenje mandata Skupštini opštine Kotor, koju je podnijela opozicija, nije usvojena u petak zasjedanju lokalnog parlamenta. Za inicijativu nije bilo dovoljno podrške, odnosno predlog je odbijen sa 19 glasova protiv. Predsjednika Opštine Kotor Vladimira Jokića izabrao stari saziv Skupštine opštine 6. marta prošle godine, zbog blokade lokalne samouprave koja je uslijedila nakon nezavršenog izbornog procesa. Nakon rješavanja ustavnih žalbi i proglašenja rezultata lokalnih izbora, novi saziv kotorskog parlamenta konstituisan je 23. decembra 2025.

Opoziciona Demokratska partija socijalista (DPS) tvrdi je da je lokalni parlament trebalo da u roku od mjesec izabere predsjednika Opštine, dok prvi čovjek Kotora Vladimir Jokić (Demokrate) kaže da nije nastupio nijedan od uslova da bi trebalo da se glasa opet o tome.

Pravnici s kojima su "Vijesti" razgovarale rekli su prošle sedmice da je u Kotoru nastala pravna zavrzlama i da je tačno da Jokiću, koji je na funkciju ponovo izabran prije skoro godinu, mandat traje četiri godine (prema članu 55 Zakona o lokalnoj samoupravi), ali da je tačno i da se predsjednik opštine bira najkasnije u roku od 30 dana od konstituisanja Skupštine opštine.

U nalazu MJU, u koji Vijesti imaju uvid, navodi se da je izbor predsjednika Opštine suštinski vezan za mandat i legitimitet aktuelnog saziva Skupštine, te da obaveza izbora u roku od 30 dana ima imperativni karakter. Navode da bi prihvatanje suprotnog tumačenja otvorilo prostor za ozbiljne i sistemske zloupotrebe koje bi dovele do urušavanja ustavnog koncepta lokalne samouprave.

"Time bi se omogućilo da jedna ista skupština, koristeći se formalnim istekom ili prekidima mandata, faktički kontroliše izvršnu vlast u periodu znatno dužem od četiri godine, lišavajući novoizabranu skupštinu njenog suštinskog prava da bira predsjednika opštine i da nad njim vrši političku kontrolu", piše u nalazu dostavljenom predsjedniku SO Kotor i odbornicima.

Takav ishod bi, kako se dodaje, značio priznavanje vlasti koja ne proističe iz aktuelne izborne volje gradana, čime bi se direktno povrijedio član 2 Ustava Crne Gore.

"Primjenom načela proporcionalnosti dodatno se potvrduje opravdanost ovakvog tumačenja. Obaveza da novoizabrana skupština bira predsjednika opstine ima legitiman cilj - očuvanje demokratskog legitimiteta i odgovornosti izvršnog organa, predstavija pogodnu i neophodnu mjeru za ostvarenje tog cilja i ne dovodi do nesrazmjernog zadiranja u prava pojedinaca, već služi zaštiti ustavnog poretka i osnovnih demokratskih principa", piše u nalazu MJU.

Taj resor je naveo da, imajući u vidu navedeno, nedvosmislen je zaključak da novoizabrana SO ima ustavnu i zakonsku obavezu da, u roku od 30 dana od dana konstituisanja, izabere predsjednika opštine, bez obzira na činjenicu da je prethodna skupština, kojoj je mandat istekao ili koja je djelovala van redovnog četvorogodišnjeg mandata, izabrala predsjednika opstine na period od četiri godine.

"Svako suprotno tumačenje predstavlja povredu Ustava, obesmišljavanje izborne volje gradana i urušavanje sistema lokalne samouprave zasnovanog na demokratskoj odgovornosti", poručili su iz MJU.