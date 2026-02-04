Iako će dnevni red biti formalno utvrđen na samoj sjednici, izvjesno je da će centralna tema biti opstanak saveza sa Demokratskom narodnom partijom (DNP) i stabilnost vlasti na državnom i lokalnom nivou.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić sazvao je za petak, 6. februara, hitnu i proširenu sjednicu svih stranačkih organa i funkcionera, na kojoj će se odlučivati o daljim političkim koracima i opstanku koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), javio je Dan.

Poziv je upućen na osnovu člana 29 Statuta NSD i predstavlja svojevrsnu opštu mobilizaciju stranke. Na 48. zajedničku sjednicu pozvani su Glavni odbor, Predsjedništvo, Izvršni odbor, Politički savjet, Klub poslanika, članovi Vlade, šefovi odborničkih klubova, predsjednici opštinskih odbora, predsjednici opština i skupština opština, kao i predsjednici i direktori javnih preduzeća i ustanova. Sjednica će biti održana u Podgorici, u Srpskoj kući (Plava sala), sa početkom u 12 časova, a u pozivu je naglašeno da je prisustvo obavezno.

