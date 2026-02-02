Završena je i druga sjednica prvog vanrednog zasijedanja Skupštine u 2026. godini.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U okviu proceduralnog reagovanja poslanik DPS-a Jevto Eraković saopštio je da je na prethodnoj sjednici koja je završena oko 19 i 30 usvojen i zakon koji ne ulazi u set zakona sa plavom zastavom, navodi Analitika.

„Dobili smo spisak evropskih zakona koje Skupština treba da usvoji po hitnom postuku da bi se ispunili kriterijumu u pregovaračkom procesu, međutim zakon koji smo usvojili a tiče se PDV-a u turističkoj privredi, a ne ulazi u set zakona sa tzv. plavom zastavom“, rekao je Eraković.

Naveo je da je riječ o grubom kršenju procedure.

„Mislim da je ovo grubo krenje procedure. Pristali smo da glasamo zato što mislimo da nas ovi zakoni vode ka Evropskoj uniji, ali tražimo objašnjenje zašto je ovaj zakon bio na dnevnom redu“, pitao je poslanik DPS-a.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao da je zakon evropska obaveza, ali da postoji problem sa funkcionisanjem Ministarstva finansija, tako da su uvžavajući objašnjenje ministra finansija i taj zakon uvrstili u dnevni red.

Eraković je odgovorio da će vrijeme iskristalisati ko zaista želi evropske integracije, a ko ne i ocijenio da je očigledno u pitanju pokušaj obmanjivanja ne samo opozicije, nego i građana Crne Gore.

Mandić se složio da zakon nije morao biti usvojen do 2. februara i ponovio da je važan za funkcionisanje države.

U nastavku je usvojeno nekoliko zakonskih prijedloga. Mandić je na kraju objavio da je danas usvojeno 25 zakona, Najavio je da Skupština 10. februara nastavlja rad.





Na sajtu Skupštine objavljeni su i nazivi zakona koji su usvojeni za 30 minuta: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija; Predlog zakona o slobodnim zonama; Predlog zakona o zaštiti potrošača; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama; Predlog zakona o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju; Predlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku; Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o finansijskom obezbjeđenju; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima; Predlog zakona o zelenim i održivim obveznicama; Predlog zakona o referentnim vrijednostima; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji investicionih društava; Predlog zakona o sanaciji centralnih drugih ugovornih strana; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicionim fondovima; Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica; Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansijskim konglomeratima; Predlog zakona o tržištu kapitala; Predlog zakona o digitalnoj operativnoj otpornosti finansijskog sektora; Predlog zakona o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom.