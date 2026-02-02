Takođe, poslanici Demokratske partije socijalista biće učesnici i govornici na bezbjednosnom forumu koji će se održati u Kongresu Sjedinjenih država, pod nazivom: “Ulaganje 5% u zajedničku odbranu i posvećenost partnerstvu sa SAD.

Predsjednik DPS-a i poslanik Danijel Živković, potpredsjednik DPS-a i poslanik Ivan Vuković i šef Kluba poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić, pozvani su na 74. po redu Molitveni doručak koji će 4. i 5. februara biti održan u Vašingtonu.

“Demokratska partija socijalista smatra veoma značajnim što će rukovodstvo naše partije, prisustvovati tom planetarno važnom događaju. U sklopu višednevnog programa planirano je da delegacija DPS-a održi brojne bilateralne sastanke sa kongresmenima, senatorima, privrednicima i drugim zvaničnicima iz SAD, kako bi američku i međunarodnu političku javnost upoznali sa aktuelnom situacijom u Crnoj Gori i prijetnjama po integraciju naše države u EU, te sa opasnostima po mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu”, saopštio je Klub poslanika DPS-a.

Takođe, poslanici Demokratske partije socijalista biće učesnici i govornici na bezbjednosnom forumu koji će se održati u Kongresu Sjedinjenih država, pod nazivom: “Ulaganje 5% u zajedničku odbranu i posvećenost partnerstvu sa SAD.

“Molitvenom doručku prisustvuju lideri, političari i biznismeni iz čitavog svijeta, bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnu ili političku pripadnost. Prvobitna ideja da se političari iz SAD, iz vlasti i opozicije, okupljeni na jednom mjestu zajedno mole za mir i uspjeh SAD-a, prerasla je u organizovanje međunarodnog molitvenog doručka na koji se, pored domaćih, pozivaju i svjetski lideri i političari da zajedno pošalju poruke mira i solidarnosti u svijetu”, navodi se u saopštenju.

Shodno praksi i tradiciji koja se primjenjuje od prvog Molitvenog doručka, kopredsjedavajući su uvijek predstavnici Demokrata i Republikanaca.

“Glavni dio programa predstavlja Molitveni doručak kojem prisustvuju sve zvanice. Doručak ima dva specijalna govornika: predsjednika SAD i jednog specijalnog gosta čiji identitet se ne otkriva do samog početka događaja”, zaključuju u saopšenju.