Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, zatražio je sazivanje vanredne sjednice Skupštine Crne Gore za 10. februar sa jednom tačkom dnevnog reda: drugo glasanje o izboru sudije Ustavnog suda, saopštili su iz Kabineta predsjednika

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kako navode, podsjećaju da je još u decembru 2025. Milatović predložio kandidata Predraga Krstonijevića za sudiju Ustavnog suda.

“Ukazujemo da je, u međuvremenu, sutkinji Lopičić istekao dvanaestogodišnji ustavni mandat na koji je izabrana te da joj je Skupština Crne Gore 28. decembra 2025. konstatovala prestanak funkcije. Istog dana, primjenom odredbe člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Skupština Crne Gore je utvrdila da gospođa Lopičić nastavlja da vrši funkciju sudije Ustavnog suda do izbora novog sudije, a najduže godinu dana”, navodi se u saopštenju.

Ustavnost ove odredbe je kako ističu u najmanju ruku upitna, posebno imajući u vidu da je sutkinja Lopičić 23. januara 2026. navršila 65 godina starosti i da ima preko 40 godina staža osiguranja, čime je ispunila uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Dodaju da je kompletiranje sudijskog sastava Ustavnog suda od ključnog je značaja za nesmetano funkcionisanje jedne od najvažnijih institucija u državi, čija je osnovna uloga zaštita ustavno-pravnog poretka Crne Gore.

“Predsjednik Crne Gore izražava uvjerenje da će Skupština Crne Gore prepoznati važnost ovog pitanja i postupiti u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima”, zaključuje se u saopštenju.