“Neću da učestvujem u Vašoj namještenoj emisiji. Nikad više nećemo doći kod vas”, poručio je Asanović.
Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović napustio je emisiju “Načisto” na Televiziji Vijesti, nakon što je Petar Komnenić rekao da “nije očekivao ovakvo ponašanje.”
Komnenić je rekao da je Asanović tu odluku pripremio i pitao ga da li je “ovo vježbao”.
Asanović je, prema riječima Komnenića, napustio studio jer je bio revoltiran, zato što ga je suočio sa njegovim sopstvenim izjavama i što su mu postavljena normalna novinarska pitanja koje vape za odgovorom.
“Funkcioner DNP-a je demonstrirao izlazak iz studija, ali iz gradske i centralne vlasti se bojim da ih niko neće izbaciti”, kazao je on.