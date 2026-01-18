Terzić je prethodnih dana aktivno učestvovao u blokadama saobraćaja na putevima u Zeti i Botunu, koje su mještani organizovali kao protest protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Tonći Janović saopštio je danas da je mještanin zetskog sela Srpska, Bojan Terzić, koji je jedan od organizatora nedavnih blokada puteva, 2018. godine podržavao izgradnju kolektora u Zeti kao glavnu investiciju u toj opštini.

Janović je ovu tvrdnju iznio na društvenoj mreži Iks (X), navodeći da je Terzić tada bio na listi Demokratske partije socijalista (DPS).

G-din Terzić se 2018-te zalagao za izgradnju kolektora kao glavnu investiciju u Zeti. Tada je bio na listi Dps-a…

„G-din Terzić se 2018-te zalagao za izgradnju kolektora kao glavnu investiciju u Zeti. Tada je bio na listi DPS-a… Sada je jedan od organizatora protesta protiv istog tog kolektora?“, napisao je Janović.

Janovićev komentar dolazi u trenutku kada se protesti nastavljaju, a lokalna zajednica i dalje izražava protivljenje projektu, koji vlasti opravdavaju kao neophodan za unapređenje sistema prečišćavanja otpadnih voda u regionu.