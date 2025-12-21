Prema odluci, od ukupnog broja dozvola, 5.000 može Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga dodatno rasporediti za specifične potrebe tržišta rada, prema zahtjevima Zavoda za zapošljavanje.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na sjednici u četvrtak donijela odluku o godišnjem broju dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2026. godinu, utvrdivši kvotu od 28.988 dozvola, što je na nivou prethodne godine.

U obrazloženju odluke se navodi da Zakonom o strancima izvršna vlast određuje godišnji broj dozvola u skladu sa “migracionom politikom, stanjem i kretanjem na tržištu rada” u Crnoj Gori, najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Prema odluci, od ukupnog broja dozvola, 5.000 može Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga dodatno rasporediti za specifične potrebe tržišta rada, prema zahtjevima Zavoda za zapošljavanje. Za redovno zapošljavanje stranaca predviđeno je 21.668 dozvola, dok je za sezonski rad planirano 2.320 dozvola.

Najviše dozvola je opredijeljeno za sljedeće djelatnosti: usluge smještaja i ishrane – 6.150, građevinarstvo – 6.000, ostale uslužne djelatnosti – 5.268, popravka motornih vozila i motocikala – 1.453, stručne, naučne i tehničke djelatnosti – 1.200, informisanje i komunikacije – 878, te prerađivačka industrija – 527.