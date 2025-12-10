"Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja!", napisao je Spajić na mreži X.

Izvor: Vlada Crne Gore

Premijer Milojko Spajić kazao je da je čitavom Zapadnom Balkanu mjesto u Evropskoj uniji, te da će Crna Gora biti članica od 2028. godine.

To je Spajić rekao komentarišući izjavu predsjednika Srbija Aleksandra Vučića da je ulazak Zapadnog Balkana u cjelini u EU najbolja ideja.

"Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja!", napisao je Spajić na mreži X.

Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica.

Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja. pic.twitter.com/ldU0x03QL9 — Milojko Spajić (@MickeySpajic)December 9, 2025

Vučić je uoči sastanka sa čelnicima EU Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom u Briselu, rekao da je ulazak Zapadnog Balkana u cjelini u EU najbolja ideja.

"Ako neko izostane, šta ćete raditi sa tim zemljama? I znam da svi pričaju o usklađenosti, ali ovdje se radi ne samo o budućnosti regiona već o budućnosti Evrope. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi će se bolje osjećati, i Albanci i Bosanci… Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniju Košti i Ursuli fon der Lajen“, rekao je Vučić na Forumu Beltalks – Beogradski ekonomski razgovori.