Premijer Milojko Spajić kazao je da je čitavom Zapadnom Balkanu mjesto u Evropskoj uniji, te da će Crna Gora biti članica od 2028. godine.
To je Spajić rekao komentarišući izjavu predsjednika Srbija Aleksandra Vučića da je ulazak Zapadnog Balkana u cjelini u EU najbolja ideja.
"Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja!", napisao je Spajić na mreži X.
Vučić je uoči sastanka sa čelnicima EU Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom u Briselu, rekao da je ulazak Zapadnog Balkana u cjelini u EU najbolja ideja.
"Ako neko izostane, šta ćete raditi sa tim zemljama? I znam da svi pričaju o usklađenosti, ali ovdje se radi ne samo o budućnosti regiona već o budućnosti Evrope. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi će se bolje osjećati, i Albanci i Bosanci… Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniju Košti i Ursuli fon der Lajen“, rekao je Vučić na Forumu Beltalks – Beogradski ekonomski razgovori.