Vlada je, na danas održanoj 106. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada je, na danas održanoj 106. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku.

Iz Vlade kažu da donošenju ovog Zakona se pristupilo radi njegovog usaglašavanja sa Direktivom 2014/54/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. godine o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajemčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja, u cilju zatvaranja pregovaračkog poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika.

“Predloženim dopunama se obezbjeđuje efikasan pristup pravnoj zaštiti za zaposlene,odnosno radnike i poslodavce iz država članica Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije u Crnoj Gori. Na ovaj način se omogućava da u parnicama iz radnih odnosa zaposlenog, odnosno radnika, može zastupati lice koje je član sindikalne organizacije, a poslodavca punomoćnik člana udruženja poslodavaca. Cilj dopune ovog zakona je da se državljanima iz navedenih država, koji rade ili posluju u Crnoj Gori, omogući jednak pristup sudskoj zaštiti kao i domaćim subjektima, u skladu sa načelom jednakosti stranaka u postupku i standardima prava Evropske unije”, kažu iz Vlade.

U saopštenju se ističe da je na ovoj sjednici utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

“Cilj ovih izmjena je povećanje pravne sigurnosti strana u sporu, poboljšanje uslova rada miritelja i arbitara, te unapređenje rada Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, a sve radi povećanja efikasnosti postupaka mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, preciziranja normativnog okvira i usklađivanja sa praksom. Ovim izmjenama se usklađuje zakonodavni okvir s potrebama prakse i međunarodnim standardima u oblasti mirnog rješavanja radnih sporova”, saopštili su.

Isto tako, dodaju, Predlogom zakona se vrši usklađivanje u skladu sa direktivama u okviru Pregovaračkog poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika, odnosno sa Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. o mjerama za olakšavanje ostvarivanja prava koja su radnicima priznata u kontekstu slobode kretanja radnika i Regulativom (EU) br. 492/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija).

“Navedeno u smislu omogućavanja državljanima Evropske unije, Evropsko ekonomskog prostora i Švajcarske Konfederacije kao i članovima njihove porodice da kada zasnuju radni odnos u Crnoj Gori imaju prava da zaštitu svojih prava ostvaruju pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. Isto tako, omogućiće im se da budu izbrani za miritelje i arbitre u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom”, kažu iz Vlade.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata.

“U diskusiji je naglašeno da predložena rješenja doprinose većoj pravnoj sigurnosti i unapređenju poslovno ambijenta u Crnoj Gori, odnosno stvaraju se bolji i sigurniji uslovi za ulaganje kapitala. Takođe ovim propisom se štiti prostor kao najveće bogastvo Crne Gore. Predloženim izmjenama se propisuje da će Državna komisija biti subjekat obavljanja djelatnosti revizije, stručnog nadzora i tehničkog pregleda za projekte autoputeva, brzih saobraćajnica, magistralnih i regionalnih puteva, zato što se radi o objektima od opšteg interesa, za koje je investitor država, a sve u cilju bolje kontrole izgradnje objekta, kao i praćenja dinamike i troškova tokom građenja”, saopšteno je iz Vlade.

Kako pojašnjavaju inoviranim odredbama se daje mogućnost licima pravne, ekonomske i geodetske struke da obavljaju poslove inspekcijskog nadzora iz razloga što jedinice lokalne samouprave već imaju ustanovljenu praksu da poslove građevinske inspekcije obavljaju i pravnici i geodete, zbog nedostatka kadra. Takođe, predloženo je da se produžava se rok za uspostavljanje inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, iz razloga što se još nisu stekli uslovi za njegovo uspostavljanje, kao i zbog nedostatka kadra.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Donošenje navedenog Zakona obuhvaćeno je obavezama definisanim Reformskom agendom Crne Gore 2024 – 2027 za Instrument EU za reforme i rast kao sastavni dio Reforme 1.1.4. – Poboljšanje elektronskog katastra i prostornog planiranja, u oblasti politike – Poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora.

kako kažu cilj predloženih izmjena i dopuna je da se omogući podnošenje zahtjeva preko e-šaltera, i to organima državne uprave, organima lokalne samouprave, pravnim licima kojima su poslovi državne uprave preneseni zakonom ili povjereni aktom Vlade, kao i drugim licima koja u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti donose odluke, odnosno ovjeravaju isprave koje predstavljaju pravni osnov za upis, promjenu, ograničenje i prestanak prava na nepokretnostima.

“Na ovaj način se pojednostavljuje i ubrzava administrativni postupak, smanjuje potreba za fizičkim dolaskom u katastar i povećava efikasnost, transparentnost i dostupnost usluga. Takođe, stupanjem na snagu Zakona o legalizaciji bespravnih objekata je nastala potreba da se postojeći zakon uskladi sa usvojenim rješenjima, imajući u vidu da je evidencija bespravnih objekata prva faza u postupku legalizacije. Razlozi za izmjene i dopune ovog zakona sadržani su prije svega u potrebi da se precizno uredi način upisa bespravno izgrađenih objekata u katastar nepokretnosti, kao i da se otklone određeni problemi i nedostaci uočeni tokom primjene derogiranog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata odnosno odredbi ovog zakona koje propisuju postupak legalizacije”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je je usvojila Informaciju o postignućima u uspostavljanju Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C). Centar predstavlja zajedničku inicijativu Republike Francuske, Republike Slovenije i Crne Gore, koja ima za cilj da, kao međunarodna organizacija sa sjedištem u Podgorici, aktivno učestvuje u edukativnim aktivnostima svih struktura kritične infrastrukture zemalja Zapadnog Balkana u oblasti sajber bezbjednosti.

“U Informaciji se navodi da je Centar započeo programske aktivnosti kroz prvi trening iz oblasti sajber higijene u javnoj administraciji u maju 2023. godine. Od tada, WB3C je razvio širok spektar edukativnih programa i obuka usmjerenih na jačanje kapaciteta institucija i stručnjaka u oblasti sajber bezbjednosti, sajber kriminala i sajber diplomatije. U kontinuitetu se organizuju teorijske i scenarijske obuke prilagođene policijskim i pravosudnim strukturama, koje obuhvataju teme poput kriptovaluta, tipologija kriminala, rukovanja digitalnim dokazima, onlajn seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece, kao i obavještavanja iz otvorenih izvora (OSINT)”, kazali su iz Vlade.

Programi Centra obuhvataju i oblasti zaštite kritične infrastrukture, upravljanja sajber incidentima, razvoja i jačanja kapaciteta nacionalnih i sektorskih CERT, CIRT i CSIRT timova, kao i obuke trenera sa ciljem unaprjeđenja sajber higijene i odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju. Od svog osnivanja, WB3C je obučio više od 300 stručnjaka iz zemalja Zapadnog Balkana, a samo tokom 2025. godine realizovano je 12 obuka iz oblasti kibernetičkog kriminala i sajber bezbjednosti.

“Na sjednici je konstatovano da osnivanjem i razvojem Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C), Crna Gora potvrđuje svoju izuzetno važnu ulogu u oblasti sajber bezbjednosti u regionu, doprinosi jačanju otpornosti država Zapadnog Balkana na sajber prijetnje i istovremeno stvara prepoznatljiv međunarodni okvir saradnje, edukacije i razvoja digitalnih vještina zasnovanih na evropskim vrijednostima i standardima”, zaključuju u saopštenju.