Ova odluka predstavlja dio obaveza koje država ima u procesu potpunog usklađivanja sa politikama Evropske unije.

Crna Gora će tokom naredne godine uvesti vize za državljane Rusije, najkasnije do septembra 2026, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Ova odluka predstavlja dio obaveza koje država ima u procesu potpunog usklađivanja sa politikama Evropske unije, piše CDM

Trenutno, Rusi u Crnu Goru mogu da putuju bez vize i da ostanu do mjesec dana. Međutim, taj rok se u praksi često produžava tako što posjetioci nakratko napuste zemlju i odmah se vrate, čime započinju novi period boravka. Zbog toga u Crnoj Gori danas boravi više od 21 hiljade ruskih državljana, najviše na primorju.

Uvođenje viza za Rusiju samo je jedan od uslova koje Brisel postavlja Podgorici u okviru pregovora o članstvu. Evropska komisija je u posljednjem izvještaju naglasila da Crna Gora zaostaje u usklađivanju vizne politike, smatrajući to pitanjem od neposredne važnosti, naročito za poglavlja vezana za pravosuđe i bezbjednost.

Premijer Milojko Spajić ranije je najavio da će vizni režim biti postepeno pooštraván, uz poruku da Crna Gora prati spoljnopolitičke odluke EU, uključujući i one koje se odnose na Rusiju.

Turska već osjetila nove mjere

Pored Rusije, EU očekuje da Crna Gora vizni režim uvede i građanima Kine, Bjelorusije, Azerbejdžana, Katara, Saudijske Arabije, UAE, Bahreina i Turske. Za Tursku je odluka već stupila na snagu krajem oktobra, nakon incidenta u Podgorici koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Od tada je skoro devet hiljada turskih državljana napustilo Crnu Goru, dok je u istom periodu odobreno nepunih dvjesta zahtjeva za vize.

Crnogorska vlada godinama je navodila ekonomske razloge za odlaganje potpunog usklađivanja viznog režima, posebno zbog velikog broja turista iz Rusije i Turske, kao i rastućih investicija iz Kine i zemalja Bliskog istoka. Ipak, iz EU stižu jasne poruke da ekonomski interes ne može biti izgovor za odustajanje od preuzetih obaveza.

Zvanične projekcije Vlade predviđaju da će vizni režim biti potpuno usklađen sa evropskim pravilima do kraja 2027. godine, dok se ulazak u EU očekuje 2028, ukoliko se do kraja sljedeće godine zatvore sva pregovaračka poglavlja.