Ambasador Ruske Federacije u Podgorici Aleksandar Lukašik pozvan je danas u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, saopštio je taj resor.

Kazali su da je to učinjeno povodom njegovih nedavnih neprimjerenih saopštenja i izjava u medijima, koje predstavljaju jasan primjer otvorenog i neprihvatljivog miješanja u unutrašnja pitanja Crne Gore.

"Povod za poziv bile su ocjene ruskog ambasadora date nakon usvajanja Odluke Skupštine Crne Gore o priključivanju Vojske Crne Gore NATO mehanizmu za pružanje bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NSATU), te njegovo negativno komentarisanje intervjua predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića datom francuskim novinama 'La Croix'", piše u saopštenju.

Poručeno je da su takva djelovanja i kritike apsolutno neprihvatljivi i da Crna Gora neće dozvoliti da bilo ko ugrožava dignitet njenih institucija.

"Ruskom ambasadoru je jasno stavljeno do znanja da će ubuduće slič̣ne poruke biti tretirane kao namjerno neprijateljsko djelovanje, na koje će Ministarstvo adekvatno reagovati u skladu sa međunarodnim normama. Poručeno je da Crna Gora od Ambasade Ruske Federacije očekuje puno poštovanje svojih institucija i zvaničnika, te da u vođenju svoje vanjske politike Crna Gora ne postupa po instrukcijama billo koje strane, već dosljedno slijedi sopstvene nacionalne i strateške interese, definisane vanjskopolitičkim prioritetima - članstvom u NATO i posvećenošću procesu pristupanja EU", saopštio je MVP.

Lukašik je 13. novembra kazao da se crnogorski parlament, koji je izglasao da se crnogorski vojnici pošalju u NATO misiju pomoći Ukrajini, istakao svojim "antiruskim djelovanjem".

Prethodno je, 1. novembra, kazao da su "kontraproduktivni" pokušaji Podgorice da ubrza napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji smanjivanjem odnosa sa Rusijom.

Lukašik je to tada poručio povodom toga što je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u intervjuu za francuski list "Lakroa" (La Croix) rekao da je proširenje EU najbolja strategija u suočavanju s uticajem trećih strana, uključujući Rusiju.