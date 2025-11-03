Goran Danilović je jednoglasnom odlukom ponovo izabran za predsjednika Ujedinjene Crne Gore (UCG), saopšteno je danas iz te partije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako se navodi u saopštenju, UCG je 1. i 2. novembra u Sutomoru, održala treću Izbornu Skupštinu.

Iz UCG su kazali da su na zasijedanju 2. novembra potvrđeni mandati članovima Glavnog odbora, te da je izabrano novo rukovodstvo stranke.

"Za zamjenika predsjednika, na predlog lidera stranke Gorana Danilovića, izabran je dr Vladimir Dobričanin, poslanik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini Crne Gore. Za predsjednika Izvršnog odbora izabran je Željko Furtula, diplomirani pravnik i visoki funkcioner Ujedinjene u minulom periodu. Funkciju direktora stranke preuzeo je Branko Kovačević, aktuelni Predsjednik gradskog odbora Podgorice", navodi se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Politički savjet stranke će, kako se navodi, voditi Vesna Bratić, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta u 42. Vladi Crne Gore, dok će predsjednica Kluba ravnopravnosti Ranka Šljivančanin ostati na toj funkciji do izborne Skupštine ženske organizacije koja će se, prema njihovim riječim, održati uoči nove godine.

"Jednoglasnom odlukom za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Nina Slijepčević, diplomirani ekonomista, a za predsjednika Statutarnog odbora Radomir Ivančević, diplomirani pravnik. Izbore i imenovanja na dvodnevnoj Skupštini UCG sprovele su: Verifikaciona komisija kojom je predsjedavao Dejan Bošković i Izborna komisija pod predsjedavanjem Milana Đurđevca. Predsjednik Ekonomskog savjeta biće izabran na sljedećoj sjednici Glavnog odbora", piše se u saopštenju.

Iz UCG dodaju da su na predlog predsjednika stranke prvog dana zasijedanja usvojene izmjene i dopune Programa koje se odnose na imigracionu, demografsku i spoljnu politiku.

"Ujedinjena Crna Gora se, izmjenama Programa, zalaže za pooštravanje imigracione politike i veću kontrolu nekontrolisanog naseljavanja stranaca u Crnoj Gori, sa ciljem očuvanja autentičnosti, bezbjednosti i demografske stabilnosti države", ističe se.

Kazali su da, kada je riječ o spoljnopolitičkim prioritetima, smatraju da o eventualnom punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) treba da odlučuju građani na referendumu.

"Istaknuta je i potreba za razvijanjem saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom, kao i za jačanjem ekonomske diplomatije Crne Gore. Ujedinjena Crna Gora poručila je da će izborne procese, koji se očekuju 2027. godine, dočekati spremno i organizovano, sa jasnim planom djelovanja i posvećenošću u vođenju poštene, dosljedne i odgovorne politike u interesu svih građana Crne Gore", zaključuje se u saopštenju UCG.