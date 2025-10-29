Takođe je laž da je Vlada koju sam predvodio ikada organizovala prijem licima za koja su postojale informacije da imaju kriminalni dosije

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Stranke evropskog progresa, nekadašnji premijer Duško Marković, kazao je da je "najobičnija laž i manipulacija" da je ikad primio bilo kog kriminalca, "pa i izvjesnog ili navodnog turskog narko-bosa Sedata Pekera", kako tvrde Demokrate.

"Takođe je laž da je Vlada koju sam predvodio ikada organizovala prijem licima za koja su postojale informacije da imaju kriminalni dosije. Nema smisla pozivati njihove ministre i poslanike da o tome objave dokaz, jer ga nemaju; niti se Demokrate bave dokazima i istinom, njima su milije prizemne manipulacije. Umjesto političko medijskih skarednosti i podmetanja, Demokratama bi fokus trebao biti rješavanje ozbiljnih bezbjednosnih izazova koji svakodnevno uzbunjuju crnogorsku javnost, narušavajući mir i spokoj građana", napisao je Marković na Iksu, prenose Vijesti.