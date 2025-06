"Mislim da je neko od vas trebalo da napravi kontakt sa mnom, jer u Osnovnom državnom tužilaštvu postoji CD mog maltretiranja, kada me je maltretirao sada okrivljeni Saša Čađenović", istakao je Brajušković

Došao sam ovdje da pokušam da ispričam istinu. U medijskim najavama sam predstavljen kao visoki funkcioner Ministartsva unutrašnjih poslova, što nisam bio, kazao je nekadašnji pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice Brajuško Brajušković na sjednici Anketnog odbora Skupštine Crne Gore, kojoj prisustvuje većina članova.

"Mislim da je neko od vas trebalo da napravi kontakt sa mnom, jer u Osnovnom državnom tužilaštvu postoji CD mog maltretiranja, kada me je maltretirao sada okrivljeni Saša Čađenović", istakao je Brajušković, pišu Vijesti.

On je odgovorio na optužbe dugogodišnjeg funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Milana Paunovića koje je on izrekao na sjednici Anketnog odbora 2. juna, ali i komentare bivšeg premijera Duška Markovića na sjednici Anketnog odbora 19. maja.

"Duško Marković 'zna' samo ko stoji iza mene, a ne zna ko je ubio Duška Jovanovića, nego kuka za bratanićima... Iza mene stoji samo Sveti Vasilije Ostroški, čak se i dio moje porodice ljuti zbog mojih aktivnosti", rekao je on.

Odgovarajući na komentar Milana Paunovića koji je pomenuo inicijale B.B. on je kazao da je među prvima progovorio, u razgovoru za Vijesti.

Istakao je da je raspoložen da priča o Dušku Jovanoviću, a da o ubistvima zna koliko i ostali - iz medija.

Poslanik Jovan Vučurović komentarisao je izjave iz tužilaštva - navodeći da ne može biti zastara kada su ubijani i prebijani ljudi.

On je Brajuškovića pitao ko je bio organizator "crnih trojki", kakva je bila njegova uloga u tome, ko su sve bili pripadnici crnih trojki, je li on nekoga prebio...

"Crne trojke je formirao neko iznad njega, ali je glavni bio tadašnji komandat u SAJ-u Veselin Veljović, a njegova desna ruka bio je komandir u toj jedinici Miljan Perović... Ja nikad nikoga nisam takao", kazao je on.

Istakao je da su Duška Jovanovića, u njegovom ulazu, pretukli Marko Kalezić i Slavko Đurović.

"Ne mislim da su se tada proslavili, jer je Duško znao da će biti napadnut. Znao je od novinara Buda Simonovića, kojem sam ja rekao", kazao je Brajušković.

Rekao je da nikada nije minirao nijednu regularnu policijsku akciju.

Objasnio je da je napad na Duška Jovanovića "ubrzan" jer je tog dana u Skupštinu unio crnu torbu koju mu je dao izvjesni Tripković.

Rekao je da je pratio Duška Jovanovića u naselju u kom živi, a da su njegovi šefovi uvijek znali kada novinar izlazi iz "Dana".

"To je bilo zlo vrijeme, a to zlo je pravio Veselin Veljović i neki njegov šef. Tražio je da se jednoj novinarki slome prsti", kazao je.

"Kad sam 2013. godine izašao u javnost, izašao sam burno, da mediji prenesu tekstove... Niko osim Žarko Rakčević tada nije reagovao. Sada ima dosta ljudi iz tog doba koji nešto pričaju, a gdje su bili tada? Kada su me pretukli na Marezi, kada su mi lomili po kući, kada je moj sin morao da napusti Crnu Goru? Obratio sam se tada Milu Đukanoviću, a njegov odgovor bio je ovaj - Đukanović se slaže sa Veljovićem, Brajušković koči evropski put", kazao je Brajušković i pokazao naslovnicu Vijesti.

Vučurovića je zanimalo ko su osobe koje su naređivale prebijanja, odnosno, ima li saznanja da je tim koordinirao neko iz političkog života.

"Znam da je Veljović bio glavni, ne znam ko je bio iznad njega. Molio sam ga da mene isključi iz svega toga, ne znam zašto me uključio... Vjerovatno da me ponizi jer sam tada dugo radio u lokalima kao obezbjeđenje... Kada sam izašao u javnost, u SAJ-u je prikupljan spisak da lažem, potpise su prikupljali Vladan Lazović, Slavko Đurović, Milan Kalezić i pomagao im je Marko Drobnjak, načelnik OB Danilovgrad, načelnik policije u gradu u kom živim. Kao građanin mu ne vjerujem, ali ako mu vjeruje MUP, neka bude direktor policije", kazao je on.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Oskar Huter kazao je da se rad Anketnog odbora namjerno produžava do narednih izbora, a da će ako bude u posjedu bilo koje informacije ili dokaza poći u policiju ili tužilaštvo.

"Sve ostalo je predstava u kojoj su akteri samo glumci... Najbolja potvrda ovoga je prethodna sjednica", kazao je on, osvrćući se na demantovanje navoda Milana Paunovića.

Tražio je od predsjednika Anketnog odbora, Andrije Nikolića, da im dostavi dokumenta kojima je Paunović "mahao".

Huter je nabrojao ko je sve demantovao Paunovića, a potom je citirao specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva, Vukasa Radonjića, o apsolutnoj zastari u određenim predmetima, prenose Vijesti.

"Osvrnuću se na jedno drugo poluvrijeme rada Anketnog odbora. To drugo poluvrijeme je, zapravo, najbolje ilustrovano onim što se dešavalo u javnom servisu, na RTCG-u. Tamo smo, pod dirigentskom palicom nezakonito izabranog generalnog direktora, slušali o 'policijskim paunovima' i 'medijskim labudovima'... Taj čovjek, moćniji od svih crnogorskih sudova zajedno, potpuno je ignorisao presude koje osporavaju njegov legitimitet", kazao je Huter.

Poručio je da građani nisu naivni, istakavši da je ključno pitanje ko dolazi pred ovaj Odbor.

Pitao je Brajuškovića da li je osuđivan, ima li kontakte sa izvjesnim Lukom Bojovićem....?

Brajušković mu je odgovorio da je vrlo agresivan, ali da se nada da ga neće gađati flašom, kao njegov kolega u Zeti.

Objasnio je da je osuđen zbog 28 eura neplaćenog računa za struju, da su mu namještali pokušaj ubistva...

"Ja sam došao da pričam istinu. Ako vama smeta pominjanje imena i moja priča, vi mi recite, ja ću da pođem... Vi ste veliki provokator, nemojte da ulazite u situaciju da mene provocirate. Ja nisam neko ko je došao da provocira ovdje niti trpi provokacije. Niti od vas, niti od Nikolića, od nikog. U stvari, ja samo očekujem od Vas, Zirojevića i Nikolića provokacije. Od nikog drugoga ne očekujem. I vi ste počeli... Znači, kakva je veza što sam osuđivao? Ja, sem kao osuđivan dva puta prešao iz policije u ZIKS", kazao je Brajušković.

Huter mu je odgovorio da nije agresivan poslanik, da ga ne provocira, i da ga ne bi gađao flašom, već mu u dlan donio vode ako mu traži.

"Po godinama mi možete biti otac", kazao je on, a potom ponovio dio pitanja - da li je dolazio kod savjetnika predsjednika Mila Đukanovića, Veselina Veljović, i je li ta posjeta imala veze sa zaposlenjem njegovog sina, je li bilo koga ucjenjivao prije izlazka u medije sa optužbama, je li išao kod Luke Bojovića...

"Moja obaveza je da ono što su meni rekli građani, saopštim ovdje", kazao je Huter.

"Nikada nikoga ni od kolega, ni građana, nisam ucjenjivao da bih stekao materijalnu korist... Otac Luke Bojovića, Vuk Bojović je moj životni prijatelj. Poznajem kompletnu familiiju Bojović i nikad ih se odreći neću. Poznavanje Vuka Bojovića meni služi na čast. Vuk je bio direktor ZOO vrta, vajar i mogu reći narodni mudrac. Anđelka je bila dekan FDU. Poznavao sam Nikolu Bojovića. I Luku kad je bio mlad", kazao je Brajušković.

Dodao je da Vuka Bojovića nije vidio od sahrane njegovog sina Nikole.

"Nikad u životu nisam bio kod Luke, bio sam kod njegovog oca Vuka. Da li ANB ima te informacije, to me ne interesuje. Bio sam kod Veljovića nekoliko dana prije izlaska u medije, obijica smo znali da je to naš posljednji susret. Vi ste se očigledno konsultovali sa Veljovićem, nisam pitao za sina... On je rekao da sam kerovođa", kazao je on.

Brajušković je rekao da nije nikoga ucjenjivao.

"Sad će se javiri razni mozgovi da me unište u ovoj priči, ali njima je to kod običnog naroda, poštenog, nemoguće.Moguće je kod ovih botova koji sa jednog profila pljuju mene, sa drugog vas. To su bolesnici, ljudi koji ne smiju kući od žene da se čuju. Kad se maknu sa tastature i telefona, peru suđe, čiste pod i rade kućne i baštenske poslove. To su duševni jadnici", rekao je Brajušković, pišu Vijesti.

"Tadašnji tužilac Čađenović me pitao imam li pismene naloge za prebijanje. Nemam. Nije niko lud. Ali imam svoju riječ i poligraf. Zašto se Veljović nije javio, kao časni Crnogorac, da pođe na poligraf", kazao je Brajušković.

Rekao je da je išao u tužilaštvo, ali da je odbio da priča pred suprugom Mihaila Volkova, koji je porodični advokat Veljovića i koji je radio u Ministarstvu odbrane sa Perovićem.

Govoreći o svom učešću u "akcijama" crnih trojki, rekao je da se loše osjećao kada mu je Đurović poslao poruku "završeno", a potom pričao o Veljovićevom nalogu da se prebiju novinari "Dana" Dragana Bećirović i njen otac.

Rekao je da je Veljović tada naredio da se Dragani Bećirović slome prsti, ali da je on sakrio kod svoje supruge i maloljetne djece.

Govoreći o napadu na Momira Vojvodića, Brajušković je kazao da je svjedočio napadu na njega, ali napadu "momčića" koji su htjeli da mu ukradu torbu, a da je naknadno čuo da su i njega pretukli, ali da ne zna ko.

Kazao je da je dobio nalog da prebije Duška Sekulića, ali da je i njega upozorio i rekao mu da ako želi da ostane zdrav - da napusti Crnu Goru.

"Što ne ode neko kod direktora policije Lazara Šćepanovića da mu kaže - pusti taj šleper cigara. Taj bi izletio kroz prozor. Meni Šćepanović ne treba ništa, ja sam penzioner, ali je on za mene oličenje poštenja", kazao je Brajušković.

Odgovarajući na pitanje poslanika Gordana Stojovića, kazao je da mu je Veljović naloge davao dok ga je vozio.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević pitao je Brajuškovića je li tražio novac od Veljovića, preko Veselina Mujovića...

"Nikad u životu nisam vidio ovog prevaranta Mujovića... Nikad me niko nije pozvao u tužilaštvo zbog toga. Konsultovao sam se sa nekim prijateljima, rekli su mi da mogu privatno da ga tužim. Niakada nisam ucjenjivao Veljovića, naprotiv, njegov brat je došao kod mene i uzeo psa kog nikad nije ni vratio ni platio", kazao je Brajušković, prenose Vijesti.

Ponovio je da je "crne trojke" formirao Veljović, da je njima koordinirao Perović, a da su glavni batinaši bili Đurović i Marko Kalezić.

Rekao je da je od njih krio novinarku Bećirović u svojoj kući.

Da je prvo pokušao da je sakrije kod mosta u Rogamima, ali da se prepao da je ne bace u vodu.

"Mislim da je ispod svakog nivoa da se pozivate na Mujovića... Mislim da to nije priča za ozbiljne ljude", kazao je on.

"Po četvrti put ću reći, sve što sam rekao danas o ovim važnim saznanjima, spreman sam da ponovim na poligrafu, ako padnem, ja znam što ću od sebe. Nisam Kristijan Golubović ni Zmaj od Šipova, nisam ni sveznalica, ali spreman sam da pričam. Žao mi je što ću razočarati neke koji su očekivali da pričam bajke, ali ja nisam braća Grim, nego Brajuško Brajušković", kazao je on.

Rekao je da svi dobronamjerni znaju da on priča istinu.

Pojasnio je da u vrijeme kada su postojale "crne trojke" niko nikome nije vjerovao, ali da su za njihovo postojanje znali svi specijalci osim načelnika ronilaca Mijajlovića i alpinista Loncovića.

"Vi branite neodbranjivo", rekao je on Zirojeviću.

Poslanik mu je odgovorio da ne brani nikoga i da nije ničiji advokat.

Potom ga je pitao zašto je bio kod tužioca Čađenovića.

Rekao je da je kod tadašnjeg osnovnog državnog tužioca, a sada optuženog člana kriminalnog klana, bio zbog javno iznijetih optužbi u avgustu 2013. godine.

Brajušković je rekao da ne zna ko je naredio njegovo prebijanje, te da je bio kroz grad od strane policajaca zaustavljan po deset puta.

"Ja sam znao da mi se sprema zlo, ali sam morao da obilazim ćerku koja živi blizu Tološa. Taj ko je naredio da me prebiju i ti koji su naredili da me preniju bili su visoki profesionalci. Prvo su me gađali šipkom koja je bila obmotana bijelim čaršavom ili nekom krpom, Da je htio da me pogodi, mogao me pogodit. Krenuo sam preko ograde da preskočim, dva tri otvora te ograde su bila široka, upala mi je noga, oni su me tada vratili i dobro su me izlupali. Polomili su mi zube", kazao je Brajušković.

"Za mene su vrata Osnovnog i Višeg tužilaštva zatvorena i danas, a ne tada. U to vrijeme, tamo su mogli da rade samo odabrani, a boga mi i sad ih ima.... Ponavljam, nisam došao da pričam bajke, nego istinu", kazao je on.

Objasnio je da su tada htjeli da ga "navuku" da se suprotstavi "moćnim ljudima", ali da nisu uspjeli.

"Oni su navikli na komfor, na stanove...kad im se to oduzme oni će da postanu ono što su uvijek bili i da pričaju, a ja sam svoje ispričao", rekao je on.