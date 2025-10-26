Šta sam ja u mandatu, a šta ste Vi za pola decenije doprinijeli Bijelom Polju, sa zadovoljstvom ćemo raspraviti pred odbornicima i građanima.

Izvor: Evropa sad

Pokret Evropa sad najavio je da će pokrenuti inicijativu za smjenu predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića.

Kako je kazao odbornik PES-a Dražen Petrić, razlog inicijative je što Smolović, koji je na toj funkciji od 2017. godine nije imao, tvrdi, viziju za ekonomski ambijent i da je Opština nazadovala u pogledu indeksa razvijenosti lokane samouprave.

Reagovao je i Smolović, čiju izjavu prenosimo integralno:

"Iako je usvojen rebalans budžeta najveći u istoriji Bijelog Polja od 28 miliona eura, koji je dupliran u mom mandatu (2018. iznosio 14 miliona eura) bez 1 eura novih zadužeenja za 7 godina, Petrić sad pokreće neku inicijativu, a jasno je i zašto.

Shvatam ličnu ljutnju gospodina Petrića zbog oduzimanja nagrade Radovanu Karadžiću, ali Evropa i Radovan ne idu zajedno, jednoga se morate odreći gospodine Petriću, prenose Antena M.

Ja ne bježim ni sa sjednica Skupštine ni iz Bijelog Polja kad su ključne teme na dnevnom redu", naveo je Smolović u izjavi za Antenu M.