Izvor: Pokret Evropa sad

Podgorički odbor Pokreta Evropa sad (PES) dao je na večerašnjoj sjednici jednoglasnu podršku gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću i njegovim zahtjevima.

"Na večerašnjem sastanku, Gradski odbor Pokreta Evropa sad! u Podgorici jednoglasno je pružio punu podršku gradonačelniku Saši Mujoviću da i ubuduće odgovorno upravlja Glavnim gradom. Od preuzimanja gradske uprave, gradonačelnik Mujović pokazao je energičan i neposredan pristup vođenju grada – direktnom komunikacijom sa građanima, brzim reagovanjem i odgovornim donošenjem odluka u javnom interesu", navodi se u saopštenju podgoričkog PES-a.

Dodaje se da je pitanje Botuna izdvojeno kao prioritet od najvećeg značaja za građane Podgorice i šire područje koje gravitira Glavnom gradu – iz zdravstvenih, ekoloških, finansijskih, ali i razloga povezanih sa putem evropskih integracija.

"Rješenje mora: spriječiti ekološku katastrofu i dugoročna zagađenja rijeke Morače i Skadarskog jezera; spriječiti finansijski kolaps/bankrot Glavnog grada kroz rastuće penale i štete; spriječiti negativne posljedice po proces EU integracija Crne Gore.

Gradski odbor je konstatovao da je gradonačelnik učinio sve što je do njega da se u saradnji sa nadležnim institucijama i stručnom javnošću pronađe alternativna lokacija, ali da u ovom trenutku izbora nema, te bi nečinjenje proizvelo nesagledivu štetu po zdravlje ljudi, životnu sredinu i finansijsku stabilnost Podgorice", ističu iz podgoričkog PES-a.

Poručuju da će nastaviti saradnju sa onim političkim subjektima iz aktuelne većine koji imaju odgovoran odnos prema ključnim pitanjima razvoja i unapređenja kvaliteta života u Glavnom gradu.

"Svi koji odustaju od takvog pristupa imaju legitimno pravo da, bez PES-a a sa drugim političkim konstituentima, pokušaju da konstituišu neku novu većinu. Odbor je zaključio da je, zbog dosadašnjeg konkretnog rada i rezultata koje je postigao, aktuelni gradonačelnik Mujović zavrijedio većinsko povjerenje građana Podgorice, što se u svakom momentu može testirati i pred stanovništvom Glavnog grada", zaključuje se u saopštenju.