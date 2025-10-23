"Gro predmeta o kojima pričate je u nadležnosti SDT. Ono za šta se ja zalažem je da svaki tužilac bude nezavisan", saopštio je.

Marković je poručio da se najmanje pričalo o tužilaštvu.

Kako je kazao, izabralo ga je više od dvije trećine poslanika.

"Ne, ja neću podnijeti ostavku. Ne zato što uživam ili što mi prija da slušam sve i svašta. Ne zato da neko mog pokojnog oca proziva. Ja ovdje neću podnijeti ostavku zato što je tužilaštvo sa mnom na čelu nezavisno, a to je jedan od preduslova da Crna Gora uđe u EU. U tužilaštvu se postupa u mjeri mogućeg. Žiivmo kulturu očekivanja. Očekivanja su da ja u roku od godinu i osam mjeseci promijenim sve u tužilaštvu", istakao je.

On je dodao da se radi "o pritisku na tužilaštvu".

"Tužilaštvo postupa u skladu sa svojim mogućnostima... Ovom državnom tužiocu je obraz bitniji od fotelje", saopštio je.