"Osjećamo bahatost, osjećamo spremnost da se uspostavi četvrta grana vlasti...", dodao je Mandić i poručio da tužilaštvo često zloupotrebljava svoju moć.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić oštro je večeras kritikovao kolege iz vladajućeg Pokreta Evropa sad, navodeći da ne razumije zašto podržavaju godišnji izvještaj Državnog tužilaštva, istovremeno optužujući tu instituciju da želi da neustavno bude četvrta grana vlasti.

Pozvao je vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića da podnese ostavku i da se "bavi nekim drugim stvarima", nakon što je naveo da ta institucija pokušava neustavno da bude "četvrta grana vlasti".

Marković je kasnije u Skupštini Crne Gore odgovorio da neće podnijeti ostavku i da je tužilaštvo sa njim na čelu nezavisna institucija

Prethodno, lider Nove srpske demokratije (NSD) podsjetio je da su Ustavom definisane tri grane vlasti, ali ne i ova koju tužilaštvo zagovara.

Potom je Markoviću poručio da je politički izabran, dogovorom parlamentarne većine.

"Ustanite i recite: nisam ispunio očekivanja, povlačim se sa ove funkcije... Ja sam očekivao da vi uradite nešto za Mila Đukanovića, Aca Đukanovića, Brana Gvozdenovića... Ne smijete ništa da progovorite, a ovamo se bavite mačkama i ne znam čime se bavite", poručio je Mandić Markoviću, pišu Vijesti.

On je naglasio da se ne može očekivati od onih "koji su bili suncokreti Vesni Medenici" i služili njoj i Ivici Stankoviću da danas služe nekome drugome. Zatim je pozvao poslanike DPS-a da progovore o tome koliko im je koji tužilac obezbijedio sigurnih glasova.

Mandić je kazao da je on bio presudan političar koji je odlučio da Marković postane vrhovni državni tužilac, objasnivši da je to učinio jer mu je poznavao oca i mislio da će "biti kao on".

"Istina je, ja sam bio taj koji je prelomio da se glasa za gospodina Markovića. I pogriješio sam. Mislim da bi trebao da podnese ostavku. Prelomio sam na osnovu jedne činjenice - radio sam sa njegovim ocem u saveznoj Vladi... Mi danas imamo specijalnog državnog tužioca koji danas nije ovdje. Gospodin Novović rizikuje svoju glavu i glavu svoje porodice. Gospodin Marković nastavlja stopama svog prethodnika", poručio je.

Mandić je istakao da tužbe protiv premijera Spajića stoje u tužilaštvu, dok se protiv pripadnika DPS-a odbacuju. Šef parlamenta je ocijenio da tužilaštvo, čuvanjem krivičnih prijava, želi da utiče na poslanike.

On je kazao da pripadnike koalicije "Za budućnost Crne Gore" niko nema "u fiokama", dodavši da ta moć da neko drži nekog ministra u fiokama "mora odmah da se riješi".

"Ovo je mnogo dublja i ozbiljnija kriza od onoga što vi prikazujete statistikom. Vi niste opravdali moja očekivanja. Izvinjavam se svima kojima sam obećavao da će sin Mića Markovića biti dobar tužilac. A vi se bavite nečim drugim, niste dobri za ovo", poručio je Mandić Markoviću, prenose Vijesti.

"Dvije trećine poslanika je glasalo za ovog čovjeka. Ako nema podrške ove dvije trećine, pa valjda je red da podnese ostavku i da se izabere neko drugi", dodao je.

Predsjednik parlamenta je opozicionim poslanicima poručio i da Danilo Mandić nije kriminalac.

"Možda bih ja mogao da kažem da je nekome iz DPS-a otac učestvovao u napadu na Dubrovnik", istakao je.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić je istakao da je Mandić kazao vrhovnom državnom tužiocu da je politički izabran što, prema njemu, ukazuje da se desila politička trgovina i poručio predsjedavajućem Nikoli Camaju da je nakon toga morao prekinuti izlaganje.

Poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković je kazao da "koalicioni sporazum ne daje legitimitet Mandiću da komentariše za šta će glasati poslanici PES-a".

Šef parlamenta je odgovorio da ne može uticati na to kako će glasati najjača partija u parlamentu, ali da nema pardona prema onima koje su birali u parlamentu.

Vrhovni državni tužilac Marković je poručio da mu je obraz bitniji od fotelje i da parlament slobodno može da glasa za njegovu smjenu.