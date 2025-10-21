Premijer Milojko Spajić predvodiće delegaciju Crne Gore na samitu Berlinskog procesa, u Londonu, na kome će razgovarati o stabilnosti, bezbjednosti i ekonomskoj saradnji u regionu i njegovom približavanju EU.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

U delegaciji su, osim Spajića, i ministarka javnih radova Majda Adžović, otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore u UK Nataša Popović Jovović, glavni savjetnik predsjednika Vlade Branko Krvavac i savjetnica predsjednika Vlade za vanjsku politiku Milica Perišić, pišu Vijesti.

Britanski premijer Kir Starmer dočekaće sjutra u Londonu lidere zapadnobalkanske šestorke i više članica EU na samitu Berlinskog procesa.

Prema najavama iz Londona, jedna od tema biće i jačanje saradnje sa partnerima sa Zapadnog Balkana u borbi protiv ilegalnih migracija na ključnim krijumčarskim rutama.

Berlinski proces je diplomatska inicijativa pokrenuta 2014. na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel, sa ciljem jačanja političke, ekonomske i infrastrukturne saradnje i ubrzanja pristupanja zapadnobalkanske šestorke (Albanija, BiH, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija) Evropskoj uniji.

Kao važna dostignuće procesa, ističu se zajedničko regionalno tržište, mehanizam povezivanja i usklađivanja propisa zapadnobalkanske šestorke, kojim bi se ubrzao protok radne snage, kapitala, usluga i roba preko granica.

Učešće na samitu u Londonu najavili su premijer Srbije Đuro Macut, vršilac dužnost premijera Kosova Aljbin Kurti, premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski, albanski premijer Edi Rama...

Uoči samita u Londonu održan je niz pripremnih sastanaka na ministarskom ili ekspertskom nivou. Na sastanku ministara spoljnih poslova u zamku Hilsboro kod Belfasta, Velika Britanija je najavila da će mobilisati sredstva za borbu protiv mreža ilegalne imigracije i rizika od ruskog miješanja na Zapadnom Balkanu, navode Vijesti.

Samit u Londonu je 12. samit Berlinskog procesa. Balkanski lideri sastajali su se do sada četiri puta u Berlinu, a po jednom u Londonu, Beču, Parizu, Trstu, Poznanju, Sofiji i Tirani.