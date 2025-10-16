Osnovni sud u Pljevljima poslao je krajem jula parlamentu zahtjev da se Lekiću ukine imunitet, kako bi moglo da se nastavi krivično gonjenje tog parlamentarca zbog udesa koji je prošle godine izazvao u pijanom stanju u tom gradu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Administrativni odbor će na prvoj narednoj sjednici odlučivati o skidanju imuniteta poslaniku vladajuće Nove srpske demokratije (NSD) Milanu Lekiću, rekla je juče “Vijestima” čelnica tog skupštinskog tijela Jelena Nedović (Pokret Evropa sad).

Osnovni sud u Pljevljima poslao je krajem jula parlamentu zahtjev da se Lekiću ukine imunitet, kako bi moglo da se nastavi krivično gonjenje tog parlamentarca zbog udesa koji je prošle godine izazvao u pijanom stanju u tom gradu, prenose Vijesti.

Pljevaljski sud je sredinom septembra podnio urgenciju najvišem zakonodavnom domu da se izjasni o njihovom zahtjevu, a Nedović je krajem tog mjeseca na sjednici Administrativnog odbora saopštila da je svim članovima tog tijela stigao zahtjev za ukidanje imuniteta Lekiću.

Odbor je prekjuče imao sjednicu, ali ova tačka nije bila na dnevnom redu.

Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja podnijelo je sredinom maja optužni predlog protiv Lekića zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, a nakon što je u oktobru prošle godine, s 1,22 promila alkohola u krvi, kao čelnik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja (RUP), slupao službeno vozilo te kompanije, izazvavši na njemu veliku materijalnu štetu.

Lekića je, zbog udesa, sudija bjelopoljskog Prekršajnog suda kaznio 750 eura, tri kaznena boda i odredio mu zaštitnu mjeru tromjesečne zabrane upravljanja motornim vozilom, a funkcioner NSD-a je nakon toga podnio ostavku na mjesto šefa Odbora direktora RUP-a.

Lekić je i krajem maja prošle godine pijan upravljao službenim vozilom. Zbog toga je kažnjen 500 eura.

Prvi čovjek pljevaljskog NSD-a početkom jula se vratio u poslaničke klupe, u kojima je naslijedio Marka Kovačevića koji je podnio ostavku zbog nespojivosti funkcija, odnosno jer je ponovo izabran za čelnika Nikšića.

Na pitanje da li će kolege iz vlasti pozvati da mu ukinu imunitet da ne bi došlo do opstrukcija kao u slučaju Kovačevića (o čijem se imunitetu nije odlučivalo), Lekić je sredinom jula rekao “Vijestima” da se neće “pozivati na imunitet”, te da očekuje oslobađajuću presudu.

“Mislim da sam ispravan. Istina je da sam napravio grešku. Bio sam u pripitom stanju te noći, imao sam 1,22 promila. Ali što se tiče uzroka saobraćajne nezgode, nisam tu kriv. Očekujem oslobađajuću presudu od suda...”, kazao je on.

Na konstataciju novinara da se odluka o ukidanju imuniteta može jedino donijeti glasanjem u Skupštini, pošto Administrativni odbor da “zeleno svjetlo”, Lekić je ponovio da se neće “pozivati na imunitet”, ali i da od kolega iz vladajuće većine neće tražiti da mu ukinu zaštitu.

“Pozivati se neću, a da tražim ja lično (ukidanje imuniteta) - to neću... Čini mi se da, u svakom slučaju, sud i tužilaštvo mogu po određenim stvarima da vode ovaj postupak, do onog momenta dok se poslanik ne pozove na imunitet. Kad bude došlo do te faze, neću se pozivati na imunitet - pustiću. I čak sam zainteresovan da se to što prije riješi, zato što sam siguran da nisam kriv”, saopštio je on tada listu.

Prema Ustavu (član 86) protiv poslanika se ne može pokrenuti krivični postupak, niti mu se može odrediti pritvor bez odobrenja najvišeg zakonodavnog doma, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna u trajanju dužem od pet godina zatvora.

Administrativni odbor nije uopšte raspravljao o zahtjevu podgoričkog Višeg tužilaštva da se odobri krivično gonjenje Lekićevog prethodnika Kovačevića zbog krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. To skupštinsko radno tijelo ignorisalo je skoro godinu zahtjev Višeg tužilaštva, uprkos njegovim urgencijama.

Nedović je u više navrata to pravdala riječima da čekaju da im tužilaštvo dostavi optužni predlog protiv Kovačevića. Međutim, da bi predlog bio podignut, morao se okončati krivični postupak, a on nije mogao ni početi dok Kovačeviću ne bi bio ukinut imunitet. Nakon što je Kovačević izgubio imunitet ostavkom na poslaničku funkciju, tužilaštvo je ocijenilo da Kovačević nije počinio krivično djelo i podnijelo prekršajnu prijavu protiv njega.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je u prethodnih nekoliko godina bilo formiralo više predmeta zbog poslovnih odluka koje je donio Lekić dok je bio izvršni direktor RUP-a, koji su potom objedinjeni i dostavljeni Višem državnom tužilaštvu Bijelo Polje. Iz bjelopoljskog Višeg tužilaštva “Vijestima” su početkom jula saopštili da vještak ekonomske struke još izviđa predmet formiran protiv Lekića.

Novi-stari poslanik NSD-a je funkciju izvršnog direktora RUP-a obavljao od početka 2021. do avgusta 2023. godine, a smijenjen je nakon što je Inspekcija rada utvrdila da je izabran na poziciju grubim kršenjem zakona, odnosno mimo konkursa.

Nakon odlaska s direktorske funkcije, nije mu trebalo mnogo vremena da se vrati na rukovodeće pozicije u RUP-u - prvo je bio imenovan za člana, a potom i predsjednika Odbora direktora te kompanije.

SDT vodi postupke povezane sa Lekićem

SDT je krajem 2022. formirao predmet protiv Lekića po krivičnoj prijavi opozicione Demokratske partije socijalista (DPS), koja je tvrdila da je on “iskorišćavanjem i prekoračenjem granica službenog položaja, zaključio štetan ugovor o kupoprodaji mrko-lignitnog uglja s Elektroprivredom Srbije po cijeni od 28,80 eura, iako je znao da to nije realna cijena uglja”. To se dešavalo u vrijeme dok je srpski energetski sistem plaćao ugalj Bosni i Hercegovini po cijeni od minimum 65 eura po toni. Iz Rudnika uglja su tada kazali da se radi o različitim kalorijskim vrijednostima uglja i da cijena ne može biti ista.

Pola godine kasnije, SDT je otvorio istragu zbog sumnje da je došlo do zloupotrebe službenog položaja u tom poslu, a u junu 2023. i avgustu prošle godine su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja iz pljevaljske kompanije uzeli i poslovnu dokumentaciju u vezi s tim poslom, pišu Vijestu.

To tužilaštvo je, iz iste krivične prijave, istraživalo i navode u vezi s kupovinom dampera (specijalnih kamiona) od bosansko-hercegovačke firme “BPS Ugljevik” za 3,5 miliona eura bez PDV-a, što je, kako su tvrdili iz DPS-a, bila za milion veća cijena nego za ista vozila kupljena godinu ranije.