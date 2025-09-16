Premijer Milojko Spajić poručio je da je Crna Gora uništenjem ostatka zaplijenjenog duvana u Slobodnoj zoni Luka Bar izbjegla štetu koja bi bila u stotinama miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uništenje ostatka zaplijenjenog duvana u Slobodnoj zoni Luka Bar počelo je danas.

“Vidite koliko je dobro organizovan čitav proces i da smo pokrili kamerama i svim drugim bezbjednosnim mehanizmima 24 sata. Uz veliku podršku naših partnera iz Ujedinjenog Kraljevstva i iz Evropske komisije uspeli smo da finaliziramo ovaj vrlo zahtjevan poduhvat i da uništimo posljednje od cigareta koje nijesu pod istragom”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, to je nekih 90 odsto oduzetih cigareta koje su bile skladištene u Slobodnoj zoni Luka Bar i oko 200 miliona eura vrijednosti, odnosno milion i sedamsto hiljada kilograma cigareta.

“To je nevjerovatna količina za našu malu zemlju. Šteta po državu bi bila u stotinama miliona eura. Mislimo da smo izbjegli jedan tako jako loš scenario”, naglasio je Spajić.

Spajić je istakao da je Crna Gora raskrstila sa švercerskom prošlošću.

“Ovo je jasan signal vladavine prava, ne samo domaćoj javnosti, nego čitavom svijetu, Evropskoj komisiji, da je Crna Gora najzad je raskrstila sa švercerskom prošlošću. Više toga nema u Crnoj Gori. Vraćamo se u evropske tokove gdje smo i pripadali. Mi smo evropska država i vraćamo se odakle smo i nažalost malo skrenuli sa puta u jednom trenutku”, dodao je Spajić.

Izvođač radova je firma u državnoj svojini “Deponija”. Uništenje se vrši modernom industrijskom drobilicom, na licu mjesta i pod video nadzorom, uz kontrolno učešće timova i komisije sačinjenih od domaćih carinskih i policijskih službenika, te predstavnika HMRC.

Uništenje se sprovodi na kredibilan i dobro uređen način i nakon sprovedenog popisa duvana.