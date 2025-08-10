I dok iz Skupštine nema odgovora, u redovima najveće vladajuće partije – Pokretu Evropa sad, iz koje dolazi i potpredsjednik Skupštine Broris Pejović, o novoj govornici nemaju saznanja, kaže poslanik Milan Zečević.

Izvor: Instagram printscreen

Dosadašnja drvena govornica sa državnim grbom u Skupštini Crne Gore, uskoro bi trebalo da bude zamijenjena novom – plave boje sa logom državnog parlamenta. Za potvrdu ovih navoda iz portal Antena M obratili su se Skupštini Crne Gore, uputili pitanja, ali do zaključenja teksta, iz ove institucije odgovor nijesmo dobili. Potvrda je, pak, stigla iz drugog izvora – kompanije koja je pomenutu govornicu izradila. Naime, na Instagram profilu ove kompanije, uz priloženu fotografiju pomenute govornice jasno piše da je kreirana za potrebe Skupštine Crne Gore.

I dok iz Skupštine nema odgovora, u redovima najveće vladajuće partije – Pokretu Evropa sad, iz koje dolazi i potpredsjednik Skupštine Boris Pejović, o novoj govornici nemaju saznanja, kaže za Antenu M poslanik Milan Zečević.

„Ne znamo mi ništa o tome. Upravo sam pisao u grupi gdje su svi članovi, uključujući i potpredsjednika Skupštine. Nijesmo upoznati sa tim“, navodi Zečević.

Poslanik Zečević ističe da bi trebalo da postoji konsenzus oko svega što se dešava u Skupštini Crne Gore, uključujući i promjenu govornice.

„Ne može samo predsjednik Skupštine, ako je on predsjednik, da odradi nešto bez dogovora sa većinom. Barem sa većinom“, naglašava Zečević.

Sačekaće, kaže, ishod situacije, pa će u okviru partije donijeti odluku o daljim aktivnostima, prenosi Antena M.

Promjena govornice još jedna je u nizu kontroverznih aktivnosti prvog čovjeka najvišeg zakonodavnog doma Crne Gore. Andrija Mandić je prethodno, u oktobru 2024. godine promijenio je i logo Skupštine, koji je, kako je tada kazao, oličen u "reprezentativnom objektu zgrade nekadašnje zetske banovine u kojoj su se nalazile najvažnije institucije Republike Crne Gore". Krajem prošle godine, uklonio je i crnogorsku zastavu iz skupštinskog hola. Nedavno je i sajt ove institucije pretrpio izvjesne promjene, pa umjesto dosadašnje crvene, sajtom Skupštine dominira plava boja.

U Demokratskoj partiji socijalista, kažu da je logo sa znakom Zetske banovine banalni pokušaj ogorčenog i oročenoga političara. Poslanica Aleksandra Vuković Kuč naglašava da je Crna Gora kao bagatela glavni cilj Andrije Mandića i onih koji su mu omogućili da državu tretira kao podružnicu Srbije.

„Zetska banovina bila je jedna od devet administrativnih jedinica (banovina) u sastavu Kraljevine Jugoslavije. Na čelu banovine bio je ban, koga je postavljala centralna vlast iz Beograda. Ime Crne Gore njome je zbrisano, formalno i faktički, 11 godina nakon prevratničke Podgoričke skupštine, kad je Crna Gora prvi put nakon skoro 1000 godina prestala da postoji kao država. Zato je Mandić prigrlio zgradu Zetske banovine. Ona mu je utjeha da je jednom prestala da postoji Crna Gora i da će on, sa ovom vlasti, učiniti da opet nestane kao država“, navodi Vuković Kuč.

Danas su na vlasti, ističe, učenici onih za koje je Crna Gora bila Miloševićeva 27. izborna jedinica i zato, dodaje, Mandić pred očima svojih koalicionih partnera, po holovima Skupštine, šeta crnogorsku zastavu pod kojom je proglašena njena nezavisnost.

„Zato uklanja govornice na kojima se nalazi zvanični grb Crne Gore, jer mu smeta sve što je Ustavom definisano kao njen državni simbol. Sjetimo se dodjele Trinaestojulske nagrade za nepostojeću knjigu, kad je bina bila okićena kao vašar raznim zastavama, samo ne crnogorskom“, ističe Vuković Kuč.

Vučićev političar, kome su, navodi poslanica, Spajić i Bečić omogućili da bude predsjednik Skupštine Crne Gore, ne prestaje da provocira i atakuje na državu u kojoj je prvi funkcioner zarad druge države, u kojoj ne bi mogao biti magacioner. Zato je on, kaže Vuković Kuč, politička prošlost Crne Gore, prevaziđeni i zastarjeli političar koji se nikako ne snalazi u modernim političkim tokovima, zbog čega djeluje tragikomično.

Ističe da DPS-u ne trebaju govornice i mikrofoni, bine i pozadine da bi branio interese Crne Gore i da bi zabranio Andriji Mandiću da joj onemogući njen evroatlantski put.

„Andriji Mandiću treba sve da bi ostvario veliko ništa. Njegove govornice koje skupo koštaju građane Crne Gore, jer sav taj kič plaća njihovim novcem, zaslužuju prezir“, poručuje Vuković Kuč.

Jednoga dana, kako ističe, nosiće ih svojoj kući, jer će mu, zaključuje, samo tamo i valjati, piše Antena M.