Predlog zakona o privrednim društvima, donesen na osnovu direktiva EU, usaglašen sa Evropskom komisijom, koji je dobio i pozitivno mišljenje EK, očigledno da ne odgovara političkim partijama na vlasti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Razlog je taj što bi usvajanjem predloga zakona u izvornom obliku, političke partije na vlasti ostale bez funkcija, odnosno bez članova odbora direktora (OD) i konkretno bez pozicija predsjednika odbora direktora. Predlogom zakona Ministarstva ekonomskog razvoja (MER), koje vodi Nik Đeljošaj, predviđeno je da državna i opštinska preduzeća mogu da imaju ili izvršnog direktora ili odbor direktora, a da poziciju predsjednika OD može da obavlja neizvršni direktor. Zakonom je definisano da neizvršni direktor vrši nadzor nad radom izvršnih direktora i da to ne može biti lice koje je zaposleno u akcionarskom društvu.

Zbog svega navedenog, poslanici NSD-a Dejan Đurović, Velimir Đoković i Bojana Pićan su predložili pet amandmana na Predlog zakona o privrednim društvima, prenosi Dan.

Članom 405 predloga zakona predviđeno je da organi društva sa ograničenom odgovorošću (DOO) budu skupština društva i direktor, te da se statutom može predvidjeti da društvo umjesto direktora ima odbor direktora. Poslanici NSD-a su tražili da se doda član koji glasi da "izuzetno, statutom DOO u većinskom vlasništvu države i lokalne samouprave može se predvidjeti da društvo ima odbor direktora i direktora". Trenutno državna i opštinska preduzeća imaju izvršne direktore i odbore direktora koji za obavljanje funkcija primaju pozamašne svote novca. U odborima direktora je obično od tri do sedam članova, koji su dominantno predstavnici političkih partija.

Traže 24 mjeseca za promjene

Predlogom zakona je predviđeno da manje zastupljeni pol čini najmanje 40 odsto od ukupnog broja neizvršnih direktora u OD, odnosno 40 odsto nadzornog odbora ili trećinu od ukupnog broja svih direktorskih položaja, uključujući i izvršne i neizvršne direktore. Iz NSD-a su tražili da se ova odredba primjeni u roku od 24 mjeseca od početka primjene zakona.

"Uspostavljanje kvota manje zastupljenog pola od 40 odsto u odborima direktora iz reda neizvršnih direktora i 30 odsto u redu izvršnih direktora, zahtijeva proces, naročito u proizvodnim kompanijama, pa je za njeno ispunjavanje potreban dovoljan vremenski rok, jer bi naglo uvođenje izazvalo probleme u većem broju kompanija koje se bave proizvodnjom i čija djelatnost obuhvata proizvodni rad u posebnim uslovima " naveli su u pojašnjenju.

" Imajući u vidu kompleksnost upravljanja, značaj i rad u javnom interesu koji društva u većinskom vlasništvu države i lokalne samouprave treba da zadovolje, skupštini društva ovaj zakon treba da ostavi mogućnost da kao organe upravljanja ustanovi i odbor direktora i direktora, odnosno da zakon ne organičava ova društva na način da jedan organ isključuje postojanje drugog, što bi u kompleksnim privrednim društvima u većinskom vlasništvu države i lokalne samouprave izazvalo probleme u upravljanju" naveli su poslanici NSD-a u obrazloženju, piše Dan.

Državna preduzeća koja su registrovana kao DOO su CEDIS, Regionalni vodovod, EPCG Solar gradnja, Monteput, Radio-difuzni centar, Skijališta, dok su gotovo sva opštinska preduzeća registrovana kao DOO, a ima ih 123. U njima naknade prima veliki broj partijskih funkcionera.

Zatim su podnijeli amandman kojim se briše član 297 stav 2 da predsjednik OD javnog akcionarskog društva mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Zakon da se primijeni tek krajem juna 2027. godine

Poslanici NSD-a, kao i poslanici Demokrata Zdenka Popović i Nikola Rovčanin, uputili su amandman kojim traže da se sve promjene iz Zakona o privrednim društvima primijene najkasnije prvog dana nakon održane druge redovne skupštin akcionara. To bi značilo da se zakon primijeni tek krajem juna 2027. godine, odnosno skoro dvije godine od usvajanja zakona, ukoliko bi se usvojio do kraja ovog mjeseca.

" Imajući u vidu složenost procesa reorganizacije načina upravljanja akcionarskih društava u skladu sa novim zakonom, nije realna primjena ovih odredbi od 1. januara 2026. godine. Ovo iz razloga što akcionarska društva u većinskom državnom vlasništvu imaju obavezu da izvrše radikalne izmjene statuta drugih opštih akata društva za šta je potrebno vrijeme. Takođe, akcionarska društva posluju od jedne do druge redovne skupštine akcionara koje se održavaju do kraja juna, a na kojoj se usvajaju finansijski izvještaji poslovanja iz prethodne godine. Stoga je važno ostaviti rokove i obaveze da ova društva na prvoj redovnoj sjednici skupštine akcionara usvoje statute i druga opšta akta, a da do druge redovne skupštine realizuju ostale zahtjevne obaveze u procesu reorganizacije upravljanja " naveli su iz NSD-a i Demokrata.

" Ograničenje u pogledu imenovanja predsjednika odbora direktora u javnom akcionarskom društvu isključivo iz reda neizvršnih direktora predstavlja diskriminaciju i smanjenje stepena odgovornosti. Ovo naročito ako se uzme u obzir član 295 stav 2 `Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u akcionarskom društvu`, pa bi se stoga najznačajnija pozicija garantovala licu koje je van društva i izvršnih poslovnih tokova, dok bi se zaposleni u društvu diskriminisali, a time i smanjio stepen odgovornosti. Dovoljna kontrola se obezbjeđuje članom 292 stav 5 kojim je propisano da većinu članova odbora direktora čine neizvršni direktori " smatraju u NSD-u.

Prema onome što su predstavnici MER-a kazali na Odboru za ekonomiju u utorak, neće moći da prihvate nijedan amandman, jer je sve urađeno u skladu sa direktivama EU, a usvajanje zakona je važno zbog poglavlja 6. Poslanici vlasti će tako morati da biraju između evropskog puta i funkcija, kada dođe na red glasanje o predlogu zakona, prenosi Dan.