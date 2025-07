Poslanici danas u Skupštini raspravljaju o važnim zakonima koji se odnose na pravosuđe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar pravde Bojan Božović kazao je da zaposleni u pravosuđu rade u neadekvatnim uslovima, i najavio povećanje naknada 30 odsto za sudije i tužioce.

"Imamo najveću stopu efikasnosti rada Vrhovnog suda i to 118,2 odsto", navodi Božović.

Poslanik Andrija Nikolić (DPS) kazao je danas u tom domu da ni režim Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, ne radi ono što radi naša vlast, a da na to ćuti ministar pravde.

“Drhte pod demonstracijama u Srbiji, ali Vučić ipak ne donosi zakon da se obračuna sa nezadovoljnim građanima. Vama je i to palo na pamet. Zašto se ne borite za ljudska prava i kako je moguće da se kandiduje Zakon o ANB-u koji krši ljudska prava. Zašto ćutite na to i ne možete da obavljate taj posao, a da se ne suprotstavite opasnim namjerama parlamentarne većine”, upitao je on ministra pravde Bojana Božovića.

Predsjednik DNP Milan Knežević kazao je da ni pod razno ne podržava povećanje, ali kritikuje Nikolića za koga navodi da nema osnova da se buni.

“Nas su proganjali i zatvarali i ja imam pravo da kritikujem i one prije i ove sad. Vi ste sad izmitraljirali po ministru Božoviću, a onda ste rekli da ćete da glasate za zakon. Vi vodite pogrešnu politiku i vi ćete da budete u narednom periodu opozicija, jer ste takvi”, kazao je Knežević, prenosi CdM.

Rekao je da neće glasati za povećanje plata Suzani Mugoši i Željki Jovović “koja hvata muštuluk Vesni Medenici koja je presudila Marini Jočić, Milutinu Đukanoviću, Branku Raduloviću”.

“Treba li da glasam za povećanje plate Borisu Saviću koji je donoseći odluku o stavljanju u zatvor Nebojše Medojevića i mene da nemamo pravo na imunitet. Ili da glasam za povećanje plata sudijama koji su rekli da poslanik ima imunitet samo dok je u Plenarnoj sali, a onda je dozvoljen svaki lov na njega”, kazao je, između ostalog Knežević.

Nikolić je rekao da Kneževiću niko od njih u DPS-u ne misli loše ako su na različitim političkim stranama, ali da je radio protiv interesa Crne Gore u dosluhu sa drugom državom i da je to kažnjivo.

“Nemate vi problem kad i kritikujmeo, nije to vaša briga, ali vas podsjećam na činjenice”, naveo je Nikolić.

Božović je Nikoliću odgovorio da nikad neće dobiti nijedan pravni akt koji će zadirati u institucionalne pore države, a da nije usaglašen sa međunarodnim pravnim aktima.

“Ne stoji ni opaska da neko želi da privatizuje sudstvo. MP je iniciralo i provjeru Ustava, ne učestvujem u postupcima protiv sudija”, naveo je Božović, piše CdM.

Nikolić je naveo da je postupanje sudstva selektivno i naveo Agenciju za sprečavanje korupcije kao primjer.

“Jel se dogodilo neko krivično djelo nakon 2020. godine, a da je vezano za ovu parlamentarnu većinu, a da ste postupili po tome?Samo kažete da je izviđaj u toku”, kazao je Nikolić.

Na dnevnom redu su Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu, Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, Predlog zakona o legalizaciji bespravnih objekata, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, Predlog zakona o željeznici, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko – pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama i Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.