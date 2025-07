Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović oglasio se nakon što je napadnut, te naveo da je “nalagodavac napada mafijaško-političke hobotnice iz OKG Budvanska i NSD”.

“Napad koji se desio 18. jula nakon što sam gostovao u jutarnjem programu RTCG je očigledno bio planiran i politički je motivisan. Već dvije godine sam upozoravao javnost na povezanost mafijaške grupe “ OKG Budvanska” i političke strukture Nove srpske demokratije i Andrije Mandića lično”, naveo je Jovanović na svom Fejsbuk profilu.

Koristeći prvu priliku kada sam u mogućnosti da se obratim javnosti želim da se zahvalim rukovodstvu i osoblju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Budva i Domu zdravlja Budva, a posebno timu i osoblju Kliničkog centra Crne Gore Aleksandru Radoviću i u prvom redu ministru zdravlja Vojislavu Šimunu na ukazanoj medicinskoj pomoći i medicinskom tretmanu koji mi je pružen nakon brutalnog i organizovanog napada od strane mafijaške grupe.

Uprkos tome što mi je konstatovana teška tjelesna povreda zbog koje sam hospitalizovan, odlučio sam i insistirao da samoinicijativno i uz sopstveni rizik napustim bolničko liječenje u KCCG. Razlog tome je jer nisam želio da dopustim da me napad kriminalaca iz OKG Budvanska koji pripadaju Novoj srpskoj demokratiji, spriječe da prisustvujem obilježavanju godišnjice od smrti mog pokojnog oca Veselina koji se čitav svoj radni i životni vijek, kroz Upravu policije, borio protiv istih takvih kriminalaca i mafijaških grupi kakve su napale i mene. Odgovornost za moje zdravstveno stanje od tog trenutka je isključivo na meni i izvinjavam se ministru i direktoru KCCG kao i svom mediscinskom osoblju koje je brinulo o meni ali se nadam da razumiju moje motive.

Napad koji se desio 18. jula nakon što sam gostovao u jutarnjem programu RTCG je očigledno bio planiran i politički je motivisan. Već dvije godine sam upozoravao javnost na povezanost mafijaške grupe “ OKG Budvanska” i političke strukture Nove srpske demokratije i Andrije Mandića lično. Po prvi put sada iznosim dodatne činjenice u prilog ovim istinama a to je da su se vinovnici ovog nasilnog događaja, “čuvena” braća Mitrović koji su svi označeni kao BIL ili sada OIL lica, odmah po određivanju pritvora bivšem predsjedniku opštine, više puta sastajali lično sa Mandićem i planirali kako da preuzmu vlast u Budvi.

Neki od sastanaka su se organizovali i u sjedištu NSD u ulici “Hercegovačka” br. 18”. Tu je i dogovoren plan da Mandić dekretom raspusti stari odbor NSD Budva, formira novi u kojem funkcioner postaje jedan od njih Vidak Mitović, a nakon toga ga NSD predlaže za izbor na javnu funkciju člana Upravnog odbora JP Morsko dobro. I tada i sada sam znao da se ovoj mafijaško-političkoj tvorevini ne smije dozvoliti da zaposjedne upravljanje gradom zbog čega sam čitavoj javnosti Crne Gore saopštio istinu i nisam dozvolio da kriminal preuzme opštinu. To je isključivi razlog zašto se u Budvu išlo na izbore jer su građani morali da znaju istinu o mafijaškim strukturama i da u skladu sa tim odluče. To je bila moja moralna, politička i ljudska obaveza. Vjerujem da se sada svaki čovjek, koji iole drži do morala i dostojanstva osjeća nelagodno ako mi nije povjerovao u tim trenutcima. Kako to i biva u životu, u istine su uvjerimo onda kada je kasno. A da li je kasno za Crnu Goru, to ćemo tek da vidimo. To zavisi od nas samih i da li želimo povratak u ružnu prošlost “crnih trojki”, likvidacija, montiranih sudskih procesa….

Radi otklanjanja svake sumnje, iza organizovanog i brutalnog napada na mene stoji lično Andrija Mandić i njegovi kerberi “braća Mitrović” kao članovi organizovane kriminalne grupe koja se u SOCTA dokumentu Uprave policije vode kao bezbjednosno interesantna lica. Mediji su pogrešno prenijeli da se samo jedan od njih vodi kao BIL lice ali je istina da su sva petorica zavedena u policijsku evidenciju kao takva i clanovi su OKG Budvanska. Radi se o licima koja iza sebe imaju izvršenja i optužbe za najteža krivična djela. Svi oni su nesumnjivo članovi, simpatizeri i funkcioneri Nove srpske demokratije a njihov šef Andrija Mandić koji se kukavički krije iza njih.

Kritičnog dana, dok sam sjedio u društvu sa odbornikom u SO Budva Srđanom Pribilovićem i prijateljem Zoranom Liješevićem, neposredno nakon gostovanja u jutarnjem programu RTCG, organizovani napad na mene izvršilo je više lica među kojima su trojica Mitrovića, Jovo, Vidak i Milorad. Javnosti želim da ukažem da se ovdje nije radilo o “fizičkom obračunu” kako to puleni Andrije Mandića žele da prikažu jer je jedan od napadača, Jovo Mitrović tom prilikom bio naoružan i više puta je pokušava da potegne pištolj prema meni. Postavljam javno pitanje Upravi policije, kako je moguće da u sred bijelog dana, BIl lice koje 30 godina vrši najteža krivična djela medju kojima je i kamatašenje kojim se bavi dan dana, šeta slobodno budvanskim ulicama i to naoružan a da mu niko ne smije ništa. Takođe postavljam javno pitanje zašto je u teritorijalno maloj Budvi pojedinim pripadnicima policije toliko dugo trebalo da uhapse napadača Jova Mitrovića i da li je neko nožda davao logistiku da se oslobodi pištolja i sakrije ga van domašaja istražnih organa….

Nedopustivo je da nadležno tužilaštvo u Kotoru kritični događaj kvalifikuje kao nanošenje teških tjelesnih povreda i nasilnično ponašanje a da dva od tri vinovnika dogadjaja pusti na slobodu. Institucije pravosudnog sistema su dokazale da su pale na koljena pred Andrijom Mandićem i NSD koji prikriva neuspjeli napad likvidacije “crnih trojki” koje je poslao na mene. To što nije bilo gorih posledica od postojećih je samo iz razloga jer se ne plašimo pretorijanaca NSD što im je vrlo brzo postalo jasno kada je napad započeo.

Zahvaljujem se predsjedniku države Jakovu Milatoviću i predsjedniku Vlade Milojku Spajiću na reakcijama i osudama koje su izrekli kao i onim političkim subjektima i pojedincima koji su iskazali dobronamjernu zabrinutost i osudili čin ove političko-mafijaške agresije. Onima koji su reagovanjem na ovu temu pokušali da iskoriste da jeftino političko profitiraju želim da poručim samo jedno a to je da su postali mjerna jedinica za političko i ljudsko dno.

Iskrenu zahvalnost dugujem i brojnim predstavnicima medjunarodnih institucija i diplomatskog kora u našoj zemlji na interesovanju za moje zdravstveno stanje i ponudama za pomoć. Koristim priliku da se zahvalim svima koji danonoćno upućuju pozive i šalju poruke podrške. Ne zamjerite ako se ne javim ili ne odgovorim svima. Ono što mogu suditi po obimu podrške koju mi upućuju jeste da je većinska Crna Gora protiv toga da mafijaška klika njome upravlja i da danas može da napadne a sjutra likvidira predsjednika opštine, ministra ili nekoga od predsjednika. Ako institucije nastave u pokušaju da prikriju ovu politički motivisanu mafijašku hajku, onda sjutra možemo da očekujemo sve. Prisjetimo se samo kako su ranije u CG ali i u zemljama okruženje počinjale političke likvidacije. Prvo su na potezu bila zastrašivanja, pa prebijanja…Crna Gora nažalost ponovo korača tim putem.

Kao neko ko se do 2020 zajedno sa svojom porodicom borio protiv bivšeg režima, sa sigurnošću imam pravo da kažem da je narod prevaren i da nismo dobili demokratske promjene. Primjer za to su i napadači na mene koji su bio dio prošlog režima da bi se ‘20 prešaltali kod Andrije Mandića. Isti su 90-tih i početkom 20-tih godina dužili puške od strane struktura drżavne bezbjednosti kako bi “branili državu” od nas koji smo bili za očuvanje državne zajdnice. Mitrovići su tako od Branovih momaka 90-tih postali Andrijini kerberi 2020-tih. Ništa se nije promijenilo već samo zamijenilo.

Ovom prilikom želim javno da protestvujem protiv nedopustivog postupanja tužioca ODT Kotora koji čak nije ni tražio odredjivanje pritvora za sve učesnike organizovanog napada i tražim od VDT da preispita njegovo postupanje i uključi se u postupak. Ako napad na predsjednika opštine nije dovoljno važan za njega i institucije i ako to nije napad na ustavni i državni poredak, onda im se unaprijed izvinjavam na uznemiravanju. Indikativna je ćutnja mnogobrojnih pojedinaca koji sjede na čelu bezbjednosnih institucija u Crnoj Gori. Lično je tumačim kao odobravanje i afirmaciju ovakvog obračuna sa političkim neistomišljenicima. Danas u Crnoj Gori mnogi po ovom pitanju ćute, a ćutnja je opasna stvar jer znači odobravanje. Zato Crna Gora treba da razumije i razluči zvukove tišine i protivljenja ovom fašističko terorističkom činu napada na instituciju predsjednika jedne opštine. Šta nas kao društvo sjutra očekuje ako je ovo prihvatljivo, ako se ćuti ili ako su neki toliko osioni i bolesni da se obraduju ovom činu i to javno demonstriraju.

Sva saznanja koja posjedujem o napadima kao i o budućim aktivnostima kriminalne grupe koja me je napala a koja je pod dirigentskom palicom Mandića ću saopštiti nadležnim državnim organima. Samo ću im ovom prilikom poručiti da znam za kriminalce i kriminalne grupe iz BIH i Novog Sada koje regrutujete da dodju u Budvu i da pomognu ostatku OKG Budvanska da preuzmete grad. Sve vam je uzalud. Mene nećete nikada zaustaviti niti uplašiti. Smijem vam se u lice kao što sam se uvijek smijao. Udarate u čoporu, mučki i podlo kako samo i umijete. Što se mene tiče, samo ste takli u osinje gnjezdo jer ste me motivisali da se do kraja borim da Crnu Goru izvučem iz kandži mafijasko-kriminalne hobotnice . Uopšte me ne zanima koju ću cijenu platiti za to. Kao što vidite, postoje oni koji se ne mogu uplašiti, kupiti, obeshrabriti…a za takve, vi nemate rešenje. Oni su rešenje za bolju Crnu Goru.