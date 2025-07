Željko Zejak podnio je prijavu budvanskoj policiji krivičnu prijavu protiv odbornika političke grupacije "Budva naš grad" jer su ga, kako je naveo, lažno optužili da je učestvovao u napadu na predsjednika Opštine Nikolu Jovanovića

Izvor: Unsplash

Iz Jovanovićeve grupacije jutros su se oglasili saopštenjem u kojem su optužile Zejaka da je trojici braće Mitrovića davao "taktičku podršku i bio izvidnik", kako prenose "Vijesti".

"Želim da naglasim da je navedeno saopštenje, u kome se bez razloga pominje moje ime kod mene izazvalo osjećaj uznemirenosti i bez ikakvog povoda navedena lica su me označila kao učesnika u izvršenju nečega, što ja nisam uradio, niti sam imao bilo kakve veze sa tim", naveo je u prijavi Zejak, dostavljenoj "Vijestima".

Navodi da je danas u jutarnjim satima bio radno angažovan na plaži kod jednog budvanskog zakupca, gdje je trebao da prepravi neke ležaljke od drveta, kako prenose "Vijesti".

"Zakupac me telefonom kontaktirao oko 8.15 časova, a ja sam na plažu došao oko 10.15 časova, gdje me je sačekao njegov radnik iz Budve koji mi je pokazao šta ima da se radi na toj plaži. Nakon toga ja sam mu rekao šta treba da kupi od materijala, nakon čega sam se vratio do mog stana u naselju Rozino i uzeo alat koji mi je potreba da završim te popravke. Prilikom dolaska na plažu prošao sma kroz TN "Slovenska plaža" a zatim sam se vratio kroz park pored turističkog naselja koji izlazi kod zgrade 'Tre canne'. Prilikom dolaska i odlaska sa plaže nisma sreo nikoga iz političke grupacije 'Budva naš grad', samo znam da me je oko 10.50 časova telefonski pozvao S.P.,koji mi je rekao 'ti si nas namjestio da nas Mitrovići napadnu'. Ja sam mu rekao da to nije tačno i da ne znam šta se dešava, nakon čega je prekinuo vezu“, naveo je Zejak u prijavi policiji.

Dodaje da ga članovi političke grupcije "Budva naš grad" već nekoliko puta optružuju da je član OKG, da je "škaljarac", kako prenose "Vijesti".

"Smatram da mi oni crtaju metu i tražim od policijskih službenika da u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi me zaštitili, a odgovorna lica protiv kojih sam, podnio prijavu, procesuiraju pred nadležnim sudskim organima", zaključio je u prijavi Zejak.