Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pristupni pregovori privode se kraju, te nema mjesta odlaganju obaveza i evropske agende, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, uz očekivanja da se dio izbornog zakonodavstva usvoji do kraja ovog mjeseca.

Očekuje se da poslanici u naredne dvije sedmice daju zeleno svjetlo održavanju lokalnih izbora u jednom danu, profesinalizaciji izborne administracije, ali i novim pravilima u finansiranju partija i izbornih kampanja. Nova zakonska rješenja predviđaju da se u slučaju prijevremenih izbora vlast bira na kraći mandat, ali još uvijek nije poznato da li će se i pod kojim uslovima održati izbori predviđeni za ovu i narednu godinu.

Pristupni pregovori približavaju se cilju i zato nema prostora za odlaganje obaveza iz evropske agende, poručila je Gorčević, ističući značaj reforme izbornog zakonodavstva u procesu evropskih integracija. Kako je kazala, dogovor svih parlamentarnih subjekata je da se dio zakonodavstva izborne reforme usvoji do kraja jula.

"Reforma izbornog zakonodavstva u dijelu lokalnih izbora u jednom danu, profesionalizacije izborne administracije i novi Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja će shodno dogovoru svih parlamentarnih subjekata biti usvojena do kraja jula. U narednim danima će se predlozi ovih zakona naći na javnoj raspravi, a zatim i u skupštinskoj proceduri. Odlaganje usvajanja zakona nije izgledno spram trenutnih okolnosti. Zbog dalekosežnog društvenopolitičkog značaja reforme izbornog zakonodavstva, važno je da se prva faza tog procesa kompletira do kraja ovog mjeseca. Treba istaći i da će se u predlogu zakona naći i kvota od 40 odsto žena na izbornim listama, čime ova reforma poprima i dimenziju politika rodne ravnopravnosti. Sve u svemu, pristupni pregovori približavaju se cilju i zato sada nema prostora za odlaganje obaveza iz evropske agende" kazala je Gorčević za "Dan".

Kako je istakla ministarka, održavanje lokalnih izbora u jednom danu je reforma koja garantuje dugoročnu političku stabilnost, a njom se rješavaju i problemi poput izbornog turizma i izbornog inženjeringa na lokalnom nivou.

"Predloženim rješenjem se uvodi fiksni datum opštih lokalnih izbora, a u slučaju održavanja prijevremenih izbora, mandat tog saziva lokalnog parlamenta bi trajao do prvih narednih redovnih opštih izbora" navela je Gorčević.

Tokom ove godine, manad ističe lokalnoj upravi na Cetinju, u Petnjici i u Mojkovcu, dok bi naredne godine trebalo da se vlast bira u više od 10 opština. Na koji način će se novi zakon o lokalnim izborima odraziti na njih, te da li će se aktulenim upravama produžiti mandat do 2027. kada bi trebalo da se bira vlast u svim opštinama istog dana, još uvijek nije poznato. Da dovoljno dobro rješenje ne postoji, smatra direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.

"Kada govorimo o dobrom rješenju, kako to uraditi – ne postoji dovoljno dobro rješenje, zato što bi se u nekim opštinama morali produžiti, a u nekima skratiti mandati. Prirodno je da se ide na skraćenje mandata skupština opština, a ne na njihovo produženje" rekao je Vujović za "Dan".

Istakao je da je u određenim slučajevima moguće i produžiti mandate, ako se stvore određeni uslovi, koji bi bili na bazi nekih sličnih iskustava poput primjera u Njemačkoj, te da za to treba postojati politički konsenzus i da jedno takvo rješenje može biti samo jednokratno, a ne da postaje praksa.

Potpredsjednik Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Nikola Rakočević kazao je da će do kraja mjeseca biti dvije sjednice tog tijela, na prvoj će biti utvrđeni nacrti zakona, nakon čega slijedi kratka javna rasprava, dok će na drugoj biti utvrđeni predlozi koje će uputiti parlamentu. Dogovor je, kaže, da se o njima raspravlja prioritetno.

"Još uvijek nije određen datum održavanja izbora u jednom danu, to mora biti odluka šefova partija. To je najkrupnija politička odluka i kada se oni dogovore, što bi trebalo biti brzo, onda to implementiramo u zakon i imamo sve zaokruženo" kazao je Rakočević za "Dan".

"Ono što je važno u slučaju Crne Gore reći, jeste da se za to mora naći jedan primjeren rok. CEMI-jev stav i moj stav je da postoje bolji termini za održavanje svih lokalnih izbora u jednom danu nego što je to 2027. godina. To bi bilo kada je ovaj talas velikog broja lokalnih izbora naredne godine. Međutim, to je u koliziji, kao što smo mogli da čujemo, sa zahtjevima EU, da se uslovno rečeno obezbijedi jedan period bez tenzija izbornih procesa, kako bi Crna Gora u njemu okončala proces pregovora sa EU. U konkretnom slučaju, to je jedan dobar argument, iako nije u saglasju sa rješenjem koje CEMI zagovara" kazao je Vujović.

Ukazao je i da je još uvijek nedefinisano da li će se svi lokalni izbori održati na isti dan kada i parlamentarni, te da taj eventualni scenario ne bi bio dobar.

"Bilo bi dobro da imamo opšte lokalne izbore u jednom danu, a da parlamentarni izbori ne budu toga dana, da bi se razdvojile kampanje za lokalni nivo i za parlamentarne izbore" zaključio je Vujović.