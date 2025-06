Naveo je da se sve desilo jer je član GO pod lažnim profilima vrijeđao najistaknutije predstavnike vrha partije, što je izazvalo reakciju nekih članova Odbora.

Ni s kim se nikad u SNP-u nijesam posvađao. Lažne su informacije da sam se zalijetao na bilo koga na sjednici Glavnog odbora, kazao je za Pobjedu Vladimir Joković, predsjednik SNP-a, komentarišući medijske navode da je posljednja sjednica Glavnog odbora održana u petak protekla burno, uz tenzije i umalo fizički obračun.

Joković je, na pitanje šta se desilo na sjednici Glavnog odbora i zbog čega su bile tenzije, rekao da se sve desilo jer je član GO pod lažnim profilima vrijeđao najistaknutije predstavnike vrha partije, što je izazvalo reakciju nekih članova Odbora.

“Sjednica Glavnog odbora odvijala se u krajnje konstruktivnoj i demokratskoj atmosferi sve do završetka, kad su neki članovi Glavnog odbora reagovali nezadovoljni pisanjem jednog člana Odbora koji pod svojim lažnim profilima, a ima ih više, vrijeđa najistaknutije članove partije – predsjednika, poslanika Božovića, poslanicu Kaluđerović i mnoge druge, ne znamo iz kog razloga”, rekao je Joković.

Onda je, dodao je Joković, na komentare da nije fer da se na takav način ophodi neko ko je član GO, da na najbrutalniji način sa lažnih profila napada članove GO, on tako burno reagovao da su pojedini članovi GO ušli u polemiku s njim, ali nije bilo fizičkog kontakta, prenosi Pobjeda.

“Mi ćemo nastaviti da radimo, jer takav odnos i takvo pisanje do sada nikada nije u SNP-u zabilježeno”, kazao je Joković.

Na pitanje o kome je riječ, Joković je rekao da je to „potpuno nebitan lik“.

“Niko za njega ne zna ništa. To je čovjek koji tako piše pod lažnim imenima i prezimenima, i mi sve to znamo i priznao je to. Sasvim nebitna ličnost. SNP neće ulaziti u takve prljavštine nego će uvijek ostati dosljedan svojim izvornim principima, kulturi dijaloga, poštovanju različitosti mišljenja, a ovo je anomalija i produkt onih koji ne znaju šta je SNP”, kazao je Joković, prenosi Pobjeda.

Na pitanje je li bilo mimoilaženja između njega i Dragoslava Šćekića, Joković je odgovorio odrično.

“Nikakvih mimoilaženja između mene i gospodina Šćekića nije bilo. Ni s kim se nikad u SNP-u nijesam posvađao, a od prvog dana sam član partije. Sa svima sam u korektnim odnosima, tako da oni što im se možda neki stavovi ne sviđaju, mogu da se ljute, ali je suština da sam ja taj koji je sve dao za jedinstvo partije, a vjerujem da bi tako trebalo da urade svi”, kazao je Joković.

Poručio je da su netačni medijski navodi da je on „skidao sako“ i da je zamalo bilo fizičkog obračuna, prenosi Pobjeda.

“Lažne su informacije da je Vladimir Joković skidao sako i na bilo koga se zalijetao”, kazao je on.

On je kazao i da je na sjednici Glavnog odbora raspravljano i o odgovornosti hercegnovskog odbora zbog lošeg izbornog rezultata.

“Hercegnovski odbor je postigao razočaravajući rezultat. To je nekad bilo veliko uporište SNP-a. Imali smo analizu i mislim da niko nije trebalo da traži odgovornost od onih koji su napravili takav rezultat, a da nikad nijesu iz vrha partije nikoga pozvali da dođe, iako sam se konkretno ja nudio i tražio sastanke. Trebalo je da sami izvuku pouke kao što je Dragan Ivanović kad nijesmo prošli u Podgorici podnio ostavku, ali očigledno da oni to u ovom trenutku nijesu prepoznali”, istakao je Joković.

Na pitanje ima li njegove odgovornosti, Joković je rekao da nema.

“Nikakve odgovornosti predsjednika nema, jer sam tražio da dođem, da pomognem, da radimo. Neki drugi iz vrha partije su dolazili, ali rezultat je takav kakav je”, rekao je Joković, prenosi Pobjeda.

Upitan je li ga neko na Glavnom odboru pozvao na odgovornost, Joković je rekao da nije.

“Ne može me niko pozvati na odgovornost jer nijesam nijednom bio u Herceg Novom, a tražio sam od predsjednika Opštinskog odbora da dođem. Dobijali smo informacije da imamo siguran cenzus, da idemo prema dva mandata, a od toga nije bilo ništa. Na sjednicama Predsjedništva pozivao sam predsjednika Opštinskog odbora, ali rezultat je takav kakav je, rekao je o svemu”, istakao je Joković.

Na pitanje kada će biti naredna sjednica Glavnog odbora, Joković je kazao da će to biti ubrzo, te da su donijeli odluku da počnu sa pretkongresnim pripremama, prenosi Pobjeda.

“Kad vidimo gdje ćemo održati kongres, nađemo mjesto, utvrdimo procedure, tad ćemo održati sjednicu Glavnog odbora na kojoj će se donijeti odluka o tačnom datumu održavanja kongresa. Biće to vrlo brzo”, kazao je Joković.

Na pitanje kakav kongres partije priželjkuje i ima li sporenja oko tog pitanja, Joković je rekao da će kongres biti onakav kako odluči Glavni odbor. Podsjetio je na prošli kongres koji je bio na Malom stadionu u Podgorici i kad su pozvali brojne goste iz Crne Gore i regiona, i rekao da će ovoga puta tek donijeti odluku kakav će kongres biti organizovan.

“Da li treba toliko trošiti sredstava kao što smo prošli put, pošto je teška materijalna situacija, ali taj kongres je bio kongres pobjede jer smo pobijedili gospodina Đukanovića i ostvarili 25-godišnji san SNP-a. Vidjećemo, kakva god bude odluka Glavnog odbora, biće tako. Nemam ništa protiv i da pozovemo prijatelje na kongres, i tome bih se radovao. Međutim, neke partije su, kao DPS, Nova srpska demokratija, DNP…, radile kongrese koji su unutrašnja partijska stvar. Iskreno mislim da treba da napravimo veliku proslavu 2028. godine kada se navrši 30 godina od osnivanja SNP-a”, zaključio je Joković, kako prenosi Pobjeda.