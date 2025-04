Predsjednik SNP-a i ministra poljoprivrede Vladimir Joković nakon odluke Statutarne komisije te partije da ima pravo da treći put bude u trci za predsjednika stranke

Saopštio je da, ukoliko bude predložen za kandidata, i u krajnjem izabran, neće bježati od te funkcije, ali da je spreman i da podrži mlade snage.

SNP je, kako kaže, široko demokratska partija, koja nije ničije privatno vlasništvo, to je saopštio u emisiji “Budimo budni” na TVCG.

“Niko ne može samostalno da se kandiduje — kandidaturu mogu predložiti partijski organi. Bilo je različitih pravnih tumačenja, ali Statutarna komisija je odlučila da statut ne može važiti retroaktivno i donijela je obavezujuću odluku”, istakao je Joković.

Pojašnjava da bi morao biti predložen.

“Krajnje sam posvećen jedinstvu partije. Nikada niko zbog mene nije napustio SNP. Ako me predlože i ako budem izabran — neću bježati od tog rješenja. Da li imamo mladih ljudi? Imamo. Spreman sam da podržim i te mlade snage. Nevjerovatno smo promijenili strukturu SNP-a. Dobro znam kako je bilo kad sam došao, a kako je sada.”, istakao je Joković, prenosi RTCG.

Kaže da je SNP imao veliki koalicioni potencijal pod njegovim rukovodstvom.

“I sa onima koji su izrasli iz naše partije i sa onima koji baštine vrijednosti koje su nam bliske. Bili smo u tri vlade, sve dugove smo vratili, stabilna smo partija. Uvijek oni koji su drugi ili treći žele da budu prvi. Odluku će donijeti Glavni odbor. Ja ću rasterećeno čekati i vidjeti šta će da bude”, poručio je Joković, prenosi RTCG.

Govoreći o otvorenim pitanjima u Crnoj Gori kaže da su ostala su još dva identitetska pitanja koja nijesu riješena.

“Pitanja članstva u EU i NATO, kao i Temeljnog ugovora, su riješena. Međutim, ostalo je pitanje srpskog jezika, kojim govori najveći broj građana u Crnoj Gori. Mi smo jedina zemlja na svijetu u kojoj jezik kojim se do sada izjašnjavala natpolovična većina stanovništva da govori — nije službeni, već je samo u službenoj upotrebi. To predstavlja diskriminaciju i to se mora riješiti”, istakao je Joković.

Govoreći o državljanstvu, kaže da bi pravo glasa trebalo imati svako ko je rođen u Crnoj Gori i ko to želi, ali pod uslovom da najmanje pola godine godišnje u Crnoj Gori, prenosi RTCG.

“To je suština — državljanstvo da, ali neka glasaju tamo gdje većinski žive”, istakao je Joković.

Joković: Do kraja godine zatvaramo poglavlje 11 i 13

Do kraja ove godine biće zatvorena poglavlja 11 i 13 u procesu pridruživanja EU, kazao je Joković.

“Ostaje poglavlje 12 koje se tiče takođe poljoprivrede. Ono će biti zatvoreno sljedeće godine. Oni iskreni poljoprivrednici su u suštini zadovoljni i kažu da nikada nije bilo bolje, da nikad nijesu bile veće subvencije, da nikad nije bilo više projekata i za izgradnju projekata i za mehanizaciju”, kazao je Joković.

Naglasio je da je prirodno da poljoprivrednici traže više, ali da je resorno ministarstvo, u principu, uradilo mnogo i da su zadovoljni, prenosi RTCG.

Agrobudžet je, kako tvrdi, iz godine u godinu veći, a ove godine će biti veći za nekih šest miliona u odnosu na prošlu godinu.

Joković kaže da nije upoznat sa kritikama na račun preraspodjele sredtava, jer su, kako kaže, svi procesi transparentni.

“Vrši se kontrola i provjera da ne bude diskriminacije bilo kog poljoprivrednog proizvođača”, istakao je Joković.

Joković je istakao da, kada je riječ o zemljištu u Crnoj Gori, glavni problem je usitnjenost parcela.

“Imamo sad situaciju da su imanja tako izdijeljena da se ne mogu obrađivati”, istakao je Joković.

Govoreći o preduzeću koji bi se bavilo šumama, kazao je da ono nije još formirano jer se veliki broj ljudi koji su zaposleni u Upravi za šume odbili da se prebace u tu firmu, prenosi RTCG.

“Oko preduzeća ćemo praviti novu analizu, jer je došlo do promjene situacije. Sad je 58 odsto šuma u državnom vlasništvu, imamo veliki broj sudskih proces. U dilemi smo kako bi to preduzeće poslovalo i dilema je, da li bi to preduzeće bilo neprofitabilno. Ja vjerujem da bi to preduzeće trebalo formirati. I ovakvim djelovanjem Uprave za šume jeste smanjenja sječa, ali mi nijesmo azdovoljni, jer mislimo da država može da valorizuje mnogo bolje svoje resurse”, istakao je Joković.

Govoreći o šumarskoj mafiji, kaže da je pojam mafije širok, ali da zasigurno ima dosta onih koji žele da prigrabe opšte dobro, prenosi RTCG.