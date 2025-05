Odluka je na odboru dobila većinu, s tim da je troje članova ovog skupštinskog tijela bilo uzdržano.

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Kako prenosi RTCG, sjednici je prisustvovao i ministar odbrane Dragan Krapović.

Ministar je rekao da nije nikakva novost da ima nesuglasica između njega i brigadnog generala Zorana Lazarevića, te da je na sjednici sa njim načelnik Komandno-operativnog centra VCG, pukovnik Hajrudin Đerekarac, koji može da odgovori na sva pitanja.

Poslanik GP URA Filip Adžić istakao je da o promjenama po pitanju predstavnika predlagača nije bilo obavještenja, te da posebno to treba imati u vidu ako se zna stav predsjednika države Jakova Milatovića o smjeni Lazarevića sa mjesta načelnika Generalštaba. Adžić je napustio sjednicu odbora, prenosi RTCG.

Krapović je pojasnio da se gro aktivnosti u okviru misije vojne pomoći Ukrajini dešava u Njemačkoj i Poljskoj, i jasna je namjera crnogorske vojske da doprinese, kroz slanje instruktora.

"Nema govora, a to posebno naglašavam zbog medijskih spekulacija ovih dana, da će bilo koji crnogorski vojnik biti raspoređen na teritoriji Ukrajine. To kao ministar ne bih dozvolio i podržao. Želim da to bude sasvim jasno. Apelujem na sve medije da imaju u vidu da takva vrsta izvještavanja nije dobra, i pozivam medije da temeljnije i odgovornije izvještavaju o ovim važnim temama", rekao je Krapović.

Đerekarac je rekao da je angažman naših vojnika predviđen u periodu od 28 dana, prenosi RTCG.

"Gdje bi intenzivna odluka bila cjelodnevna praktično", rekao je Đerekarac.

On je naglasio da je misija obučavanja dominantno usmjerena u Njemačkoj, gdje su i slovenačne snage.

"Troškovi su oko 4.000 eura, u jednomjesečnom periodu. Troškovi su minimalni, mi smo ih planirali. Imamo dovoljan broj ljudi za misije", naglasio je Đerekarac.

Poslanik PES Dane Marković rekao je da je Crna Gora kandidat za EU, te da je spremna da doprinese kolektivnoj bezbjednosti.

"Učestvovanjem u ovoj misiji povećavamo ionako visoku usklađenost sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU", rekao je Marković.

Predsjednik odbora Miodrag Laković (PES) rekao je da u misiji učestvuju 24 države EU, ali je otvorena i za mogućnost učešća trećih zemalja. Pojasnio je da misija ima humanirtarni i defanzivni karakter, bez upotrebe sile, prenosi RTCG.