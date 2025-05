Političke nesuglasice ne smiju kočiti ključne odluke za Crnu Goru, poručio je potpredsjednik Vlade zadužen za sektor bezbjednosti Aleksa Bečić u emisiji "Referat" na Gradskoj TV.

Izvor: Vlada CG

On je poručio da Crna Gora igra "najvažnija utakmicu", da se mora boriti protiv kriminala i da se sistem mora potpuno očistiti.

Komentarišući bezbjednosnu situaciju u zemlji, Bečić navodi i da je v.d. direktora Uprave policije Lazar Šćepanović prije nekoliko dana saopštio da imamo stabilnu situaciju uz kontinuitet postojanja bezbjednosnih izazova koji su posljedica djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i njihovog strateškog usmjerenja ka izvršenju teških krivičnih djela.

„Crna Gora je mali sistem i vrlo često imamo zloupotrebu raznih pitanja iz oblasti bezbjednosti koji se prenose na teren politike zarad dnevnih političkih poena. Nema zemlje u kojoj nema izvršenja teških krivičnih djela i svakodnevno vidimo situacije i u razvijenim zemljama. Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja gdje se ta pitanja iznose na teren dnevne politike i gdje se ta pitanja zloupotrebljavaju, a ljudima se crtaju mete. Vjerujem da javnost ima dovoljno činjenica i iskustva da adekvatno prosuđuje i cijeni stanje“, kazao je Bečić, navodeći da organi sektora bezbjednosti ulažu maksimalne napore.

On je naveo da nikad nije koristio tragedije u cilju dnevne politike, te da to može biti opasno, prenosi Gradska RTV.

„Jasna poruka je bila, kada sam vidio da moju ostavku traže ključni dobitnici tranzicije u Crnoj Gori – sin nekadašnjeg prvog čovjeka Crne Gore čije su firme samo u 2022. godini ostvarile profit 14 miliona eura ili sin drugog visokog funkcionera bivšeg režima, takođe jednog od dobitnika tranzicije. Ili kada sam vidio da marširaju ili traže moju ostavku najbliži srodnici ljudi koji su od strane nadležnih organa optuženi za najteža i monstruoznija krivična djela. Tada sam bio dodatno ponosan na ono što radimo. Pojedinci su pokušavali da monstruozno zloupotrijebe ljudsku tragediju koja pogađa svakog čovjeka i da je prevedu na teren politike, jer im smetaju čisti ljudi na čelu sektora bezbjednosti, MUP-a i Uprave policije, smetaju im reforme i čišćenje sektora bezbjednosti od njihovih pomagača, od onih koji su služili organizovanom kriminalu, a ne državi. Sve to me motiviše da nastavimo ovim putem, jer za mene ova borba i pobjeda države u teškoj i najvažnijoj utakmici – nema alternativu“, istakao je Bečić.

On je u emisiji „Referat“ istakao da vjeruje da će vršiocu dužnosti direktora Uprave policije, Lazaru Šćepanoviću biti produžen mandat na čelu policije, navodeći da je za kratko vrijeme ostvario konkretne rezultate i zadobio povjerenje javnosti.

„Javnost se mogla uvjeriti da je riječ o velikom profesionalcu. Ima znanja i prošao je za dvadeset godina rada u policiji sve moguće stepenice, ima ogromno iskustvo. Nemam dileme da će, saglasno zakonu, ministar Šaranović predložiti da gospodin Šćepanović nastavi ovu misiju“, kazao je Bečić.

Podsjeća da su zatekli sistem koji je urušavan decenijama, a koji je omogućio da se u „maloj Crnoj Gori rode i ojačaju više organizovanih kriminalnih grupa, koje su postale izazov i za mnogo veće sisteme nego što je crnogorski“.

„Sektor bezbjednosti je bio pretvoren, u dobrom dijelu, u slugansko-kurirsku ispostavu organizovanih kriminalnih grupa. Svjedočimo da se na optuženičkim klupama, a neki su već i priznali, nalaze bivši direktori policije i njihovi pomoćnici, ogroman broj rukovodećih kadrova u sektoru bezbjednosti. Zatekli smo i kadrovski deficit, gdje je nedostajalo i do 2.000 policijskih službenika, tehnički deficit gdje smo zatekli katastrofalno stanje vozila, uniformi… Tu je i vrednosni smisao i velika filtracija organizovanog kriminala i korupcije. Uhvatili smo se ukoštac sa ovim problemima i mislim da su rezultati vidljivi“, istakao je Bečić.

Poručuje da službenici policije moraju da budu bez mrlje, jer služe državi i brinu se o zaštiti države i bezbjednosti građana, te da tu ne može biti kompromisa.





Za nekoliko mjeseci oko 100 suspendovanih policijskih službenika

Bečić ističe da je u posljednjih nekoliko mjeseci oko 100 suspendovanih policijskih službenika po raznim osnovama.

„Zahvaljujući pravilniku koji je donio ministar Šaranović, policijski službenici su po prvi put obavezani da podnesu izvještaj o imovini, prihodima i životnom stilu. Takođe, kada budu započinjali radni odnos, moraće prvo da predaju izvještaj, kako bi vidjeli s čim su ušli u ovaj posao i šta su imali kad su počeli. Izvještaj će se podnositi svake godine i konstantno ćemo kontrolisati i ovaj dio. Kontrolom prvih izvještaja, imali smo činjenicu da 67 službenika nije podnijelo izvještaj o roku koji je jasno propisan. Odmah je reagovao Etički odbor, jer je nepodnošenje izvještaja teža povreda radne dužnosti“, kazao je Bečić.





Odjeljenje za antikorupciju formiralo 29 predmeta protiv 33 osobe

Takođe, Odjeljenje za antikorupciju vrši kontinuiranu kontrolu i već je, kako je rekao, formiralo 29 predmeta protiv 33 osobe, od čega su 30 policijski službenici.

„Od tih 30 policijskih službenika dvojica su bivši visoki funkcioneri, a 25 njih je visokorukovodni kadar u Upravi policije. U ovim predmetima, i oni su formirani zbog toga, imamo nesaglasje između prihoda i imovine kojima raspolažu ti policijski službenici“, istakao je Bečić.

Saopštio je i da je u 2024. godini blokirano oko 50 miliona eura kod poslovnih banaka, a za koje se sumnja da su stečene kriminalnim aktivnostima, kao i pola miliona kvadrata raznih nekretnina kroz krivično pravne procese.

Bečić poručuje da u Crnoj Gori nema zaštićenih i nedodirljivih, kao i da to pokazuju konkretna djela i rezultati, navodeći da se na optuženičkim klupama nalaze bivši direktori Uprave policije, bivša predsjednica Vrhovnog suda, bivši predsjednik Privrednog suda…

„Tvrdim da postoji puna profesionalnost, da nema selekcije i nedodirljivih“, naveo je Bečić.

Komentarišući situaciju u Vojsci i slučaj aktuelnog načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Zorana Lazarevića, Bečić navodi se ministar Krapović već godinu bori da ispravi neke stvari, prenosi Gradska RTV.

„Predsjednik države je taj koji mjesecima nije omogućio da se prihvati predlog Krapovića da se konačno završi mandat Lazarevića i omogući izbor njegovog nasljednika. Druga dva člana imaju viđenje koje ima i Krapović. Gospodin Milatović vjerovatno ima drugo viđenje i zato imamo situaciju koja mislim da nije dobra. Početkom 2022. godine, ni godinu nakon što je postavljen general Đurović, dolazi 43. Vlada Abazovića i preko noći je zahvaljujući odluci Đukanovića došlo do smjene Đurovića i postavljenja Milovog favorita, a to je Lazarević. Krapović je pokušao korektnim odnosom da se dođe do kadrovskih promjena, ali se tu ispriječilo postupanje Milatovića. Mislim da će se i ta situacija riješiti. Gospodin Adžić je iskoristio mogućnost iz Zakona i dao mu je rješenje kojim mu je produžio vojnu službu do 8. juna ove godine. Približava se i 8. jun, kada prestaje aktivna služba Lazarevića i stvaraju se uslovi da Krapović predloži novog načelnika Generalštaba Vojske“, istakao je Bečić.

Povodom istupa ministra javne uprave kada je predstavio ideju o izborima u jednom danu Bečić je kazao da to nije zvaničan stav Vlade Crne Gore, kao da to nije ni razmatrano, a da jeste to bi imalo formu predloga Zakona.

„To se radi o aktivnosti unutar radne uprave formirane od strane Ministarstva javne uprave i određenih ideja članova te radne grupe. Jedino mjesto saglasno propisima gdje se može razmatrati i odlučivati je Odbor za izbornu reformu kao tijelo koje je formirala Skupština i kojoj je data nadležnost da se bavi tim pitanjima. Svako ima pravo da iznosi ideje vezana za različita pitanja, ali zna se gdje se odlučuje o tome.

Potpredsjednik Vlade je istakao da je on bio jedan od inicijatora Zakona o izborima u jednom danu dok je bio predsjednik Skupštine.

„Da bi se došlo do riješavanja tog pitanja, morate produžiti jednom broju Skupština na lokalnom nivou produžiti mandat za godinu – godinu i po dana, a drugom skratiti, za šta bismo morali da stvorimo zakonsko uporište. Političkim dogovorom možemo se obavezati da ćemo u određenim lokalnim parlamentima skratiti mandat kako bismo došli do prvog datuma generalnih lokalnih izbora. Imajući u vidu osam izbornih procesa u godinu i po dana, imali smo priliku da se testiramo na 60% biračkog dijela, opozicija je imala šansu ,ali nije uspjela. Ako su nam evropske integracije svima cilj i ako smo posvećeni Barometrom 26, ako smo odlučni da zatvorimo pregovaračka poglavlja do 2026. godine, moramo CG relaksirati lokalnih izbornih procesa“, kazao je potpredsjednik Vlade, prenosi Gradska RTV.

Bečić smatra da nam vanredni izbori ne trebaju prije 2027. godine, već nam treba fokus svih ka evropskim integracijama i iskoristiti šansu koja nam se pruža.

„Postoji demokratski standard koji je primjenjiv u stoprocentnom demokratskom i slobodnom društvu, ali mi smo u Crnoj Gori gdje imamo uticaj centrala moći i pokušaji uticaja na društveno – političke procese. Ideje treba dobro i studiozno izanilizirati, čuti iskustva ljudi, pogledati šta se dešavalo u regionu i izvlačiti zaključke“, dodao je Bečić.





Birački spisak

Ističe da je pitanje biračkog spiska vrlo važno i ni malo jednostavno pitanje, te da za to treba mnogo unapređenja kako bismo imali punu reformu.

„Ministar unutrašnjih poslova Šaranović je već formirao radnu grupu koja radi predano, ne sjedi se skrštenih ruku, oni rade već nekoliko mjeseci. Članovi te grupe su predstavnici Mupa, Skupštine i DIK-a i zajednice opština. Utvrdili su nekoliko zanimljivosti, imamo 542 hiljade birača u CG, a po popisu sa kraja 2023. 486 hiljada punoljetnih stanovnika. Oni su utvrdili da imamo oko 13 i po hiljada građana koji 2008. nisu izvadili novu ličnu kartu, a od njih je sedam i po hiljada birača ima važeći pasoš. Imamo oko 28 hiljada onih koji su u našim diplamatsko konzularnim predstavništvima izvadili pasoš, a od tog broja je 11 hiljada u biračkom spisku i ima važeću ličnu kartu. To ne može preko noći i to je od normativnog značajnog unapređenja“, naveo je Bečić.