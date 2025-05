Ministar pravde Bojan Božović je u emisiji “Argumenti” istakao da očekuje da će preseljenje SPO i SDT-a u zgradu Stare Vlade biti obavljeno tokom ljeta, a uskoro će biti poznata i lokacija za gradnju palate pravde.

Izvor: Vlada Crne Gore

Najavljuje uskoro susret sa novim predstavnicima Vlade Srbije od kojih će ponovo tražiti izručenje Svetozara Marovića, ali kako je naglasio, na njihovu odluku po tom pitanju ne može da utiče. Naglasio je i da gradnje zatvora u Mojkovcu neće biti, jer to nije dobro rješenje, već će u Spužu graditi nove objekte, prenosi RTCG.

Kako je kazao Božović, da očekuje da njegova inicijativa da ministar pravde ne bude dio Sudskog savjeta, što je i preporuka GRECO-a, a što zahtijeva promjenu Ustava bude realizovana do kraja juna. Ministar ne treba da ima bilo kakav kontakt i uticaj na izbor sudija, tužilaca, a kako je ovu preporuku nemoguće ispuniti bez promjene Ustava od Ministarstva pravde je krenula inicijativa, koja je prošla Vladu i sada je pred Skupštinom da se izjasni.

“Sada je na Skupštini na matičnom odboru da formira predlog koji će se poslati Venecijanskoj komisiji i Evropskoj komsiji i do kraja juna očekujemo da se taj dio realizuje”, kazao je Božović.

Dodao je da ne očekuje da ova inicijativa pokrene i druge koje bi tražile izmjenu Ustava, ako se svi budu pridržavali Barometra 26, prenosi RTCG.

Pred VK je već jedan predlog o penzionisanu sutkinje Ustavnog suda, na šta očekuje odgovor do 15. juna. Kaže da Komsija neće dati preporuku za konkretan slučaj, ali daće preporuke koje će koristiti da se postojeći zakonski propisi poboljšaju i da imamo jasniju situaciju.

“Moje mišljenje je jasno po tom pitanju i smatram da je trebalo i treba primjenjivati Zakon o PIO i da je to bila obaveza Skupštine”, kazao je Božović.

Što se tiče neuspjeha da se zatvori poglavlje 31 što je blokirala Hrvatska, Božović ističe da su u posljednjih nekoliko mjeseci preko MVP i kabineta premijera intenzivirali otvorena pitanja, između ostalog, ratnih zločina i tu prije svega pitanje Morinja. Održan je sastanak sa hrvatskom delegacijom i nova runda razgovora je planirana početkom maja i, kako je naglasio, sve smo bliže postizanju dogovora, prenosi RTCG.

Istakao je da će ponovo od Srbije tražiti izručenje Svetozara Marovića, te da saradnja sa MUP-om Srbije je visokom nivou, ali po pitanju Marovića nema pozitivan ishod.

“Volim da krenem od svog dvorišta. Meni je veći problem kako je Svetozar Marović iako je bio osuđen napustio Crnu Goru. S druge strane pravo svake države je da odluči da li će izručiti neko lice ili ne. Zašto zvanični Beograd ne želi da izruči Marovića pitanje je za njih i postavljaćemo ga i dalje. Imamo u Srbiji novu vladu i novog ministra i to će biti i prvo pitanje koje ću zamoliti da razmotre još jednom, jer ne postoji niti jedan razuman razlog zašto Marović nije izručen Crnoj Gori, posebno što ulazimo u taj problem zastrjelosti postupka”, naglasio je Božović.

Govoreći o zakonu o oduzimanju kriminalnom stečene imovine, ministar je istakao da tim Ministarstva radi na traženju najboljeg modela, a u opticaju su i francuski model, ali i italijanski sistem, prenosi RTCG.

“Radni tim ima nekoliko problema. Prvo što je Zakon o oduzimanju imovinske koristi pisan dominantno sa kriminalno pravnog aspekta i intervencije na tom zakonu su komplikovane. Najbolje bi bilo da radimo na novom zakonu, međutim to bi značilo da svi započeti postupci ne ugledaju epilog koji želimo i tu bi napravili ogromne probleme Specijalnom državnom tužilaštvu. Zakon nam se zove tako da se kriminal zove djelatnost i samo kada bi to promijenili značilo bi da taj zakon više ne važi. Izmjene i dopune radimo, a svjesni smo da ni sami naziv zakona nije adekvatan. Ne izlazim sa dnevno populističkim izjavama nego pokušavamo da nađemo najbolji model koji će biti prihvatljiv javnosti, ali i evropskim partnerima. Očekujem da nacrt novog zakona imamo u Skupštini u trećem kvartalu ove godine”, kazao je Božović.

I Zakon o sprečavanju korupcije je takođe na meti kritika javnosti, ali nove izmjene i dopune biće bolje i kvalitetnije, jer, kako je kazao, prihvaćen je veliki broj preporuka NVO sektora.

Ministar očekuje da će preseljenje SPO i SDT-a u zgradu Stare Vlade biti obavljeno tokom ljeta.

“Što se tiče palate pravde biće je i konačno ćemo objaviti adresu adekvatnu za tu instituciju. Bilo je više rješenja, ali u narednim danima javnost ćemo obavijestiti koja je to lokacija, a biće potrebno nekoliko godina da bude sagrađena i funkcionalna”, naglasio je Božović.

Zakon o pravosudnoj policiji je, kaže, u pripremi, ali dodatno sa MUP-om još jednom žele da vide da li je najbolje rješenje da ta policija bude dio Ministarstva pravde, s obzirom da će tu raditi ljudi koji treba da zaduže oružje, prođu određenu obuku, ili je bolje da to bude pri Upravi policije.

Komentarišući nedavni štrajk pritvorenika u UIKS-u ističe da je bio dobro upoznat sa tim dešavanjima, ali nije učestvovao u direktnim razgovorima sa njima, jer nije želio da to dobije političku konotaciju.

“Jedan značajan broj inicijativa pritvorenika je bio više nego razuman. Svi smo za to da uslovi u Spužu budu bolju. Treba vidjeti i je li nam pritvor toliko potreban, ali razumijem i sud zašto pribjegava tim mjerama. Svi treba da jačamo druge mjere koje se mogu primijeniti tokom postupka imamo ih i nadam se da ćemo ih što više primjenjivati. Što se tiče proširivanja kapaciteta zatvora, objekat u Mojkovcu se neće graditi i on nema podršku niti vidimo potrebu za tim. Mojkovcu su potrebni drugi sadržaji, a sa nekoliko puta manje sredstava možemo napraviti adekvatne prostorije u samom Spužu. U završnoj fazi je gradnja specijalne bolnice, pored toga imaćemo novu prijavnicu i nekoliko novih objekata dominantno za pritvorena lica. To će koštati, ali četiri do pet puta manje nego što bi koštala gradnja zatvora u Mojkovcu koji neće odgovoriti potrebama, a da ne govorimo o bezbjednosnom aspektu, jer voditi okrivljena lica do Mojkovca, pa do suda u Podgorici, to je veliki rizik”, objasnio je Božović.

U narednih mjesec dana inteziviraće komunikaciju sa evropskim partnerima koji su odvojili neka sredstva za ove potrebe, prenosi RTCG.

U februaru je bila prva pravosnažna presuda po Sky prepiskama i to je, smatra ministar, važno za Crnu Goru i za region. Vjeruje da se time utabala staza za neke slične postupke.

“Mislim da ukoliko je neki dokaz pribavljen na valjan način, a sud je to cijenio u ovom slučaju, on mora biti prihvaćen”, naglasio je Božović.

Komentarišući povećan broj napada na novinare, Božović smatra da su posebno ugrožene novinarke, ali i poslanice i političarke.

“Društvo treba da da odlučan odgovor, da sankcije budu što strože. Ne mislim da su novčane sankcije dovoljne, pogotovo ako se ne izriču prvi put, jer nekome 300, 500, 1.000 eura ništa ne znači, a sankcija treba da ima odvraćajući karakter, pa treba razmisliti o izmjenama i strožim kaznama”, navodi Božović.

Obećao je da će voditi brigu o tome kakva je reakcija nadležnih institucija po ovim pitanjima, prenosi RTCG.