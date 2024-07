Pokret Evropa Sad saopštio je da neće učestvovati na najavljenom sjutrašnjem sastanku, koji je inicirao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Izvor: Evropa sad

Kako je saopšteno iz Pokreta Evropa sad ne žele da svjedoče "Milatovićevom prekoračenju ustavnih nadležnosti".

"Dobijanje IBAR-a najbolja je potvrda da je Crna Gora na pravom putu da bude prva sljedeća članica Evropske unije i to je najvažnija poruka koju su građani dobili iz Brisela. Smatramo da su politički subjekti već pokazali veliku odgovornost prema EU agendi tokom prethodnih mjeseci, što je dovelo do deblokade procesa. Jasan je plan puta na daljem toku izvršavanja obaveza, a politička stabilnost, koju obezbjeđuje parlamentarna većina, ključna je da se osiguraju uslovi da Crna Gora do 2028. bude 28. članica", navodi se u saopštenju PES-a.

Dodaju da u tom smislu izvršna i zakonodavna vlast, kao nosioci ključnih odluka u integrativnom procesu, moraju nastaviti snažno djelovanje na ispunjavanju evropske agende i što bržem zatvaranju pregovaračkih poglavlja.

"Vlada ima obavezu, ali i institucionalne mehanizme za korespodenciju sa svim relevantnim predstavnicima subjekata međunarodnog prava, a samim tim i EU. Predlog predsjednika Crne Gore da okupi političke aktere na temu vanjske politike i međunarodnih odnosa je protivan ustavnim nadležnostima ovog organa, narušava podjelu vlasti i kao takvo samo je jeftini politički marketing. Svi politički subjekti, kao i Vlada i Skupština, imaju dovoljno mogućnosti da nesmetano vrše komunikacije i nije im neophodan niti jedan oblik posredovanja, ili neke međunarodne kurirske službe u vidu institucije predsjednika".

U saopštenju iz PES-a navode da s druge strane, Zakonom o predsjedniku Crne Gore, nije predviđen "niti jedan oblik komunikacije sličan ovom koji je Milatović zamislio".

"Što je i razumljivo jer ne postoji nikakva institucionalna nadležnost predsjednika države da okuplja bilo koga i da informiše o bilo čemu što spada u nadležnost drugih institucija. Naročito, kad do svih sličnih a i jasnijih informacija, Vlada može doći vršeći i najosnovnije poslove iz domena svoje nadležnosti. Očekujemo da predsjednik Crne Gore prihvati činjenicu da on nije šef izvršne, a posebno ne zakonodavne vlasti. Takvi oblici vršenja vlasti nijesu svojstveni našem parlamentarnom sistemu. U ovakvoj konstalaciji i vlasti i nadležnosti, kao što vidimo, nema mjesta za bilo kakvu hijerarhijsku, ili institucionalnu nadležnost predsjednika da ,,obavještava” bilo koga o bilo kojem sastanku, naročito jer to nije činio ni u prethodnim situacijama. U konačnom, predsjednik države je već, kroz saopštenja i izjave, cjelokupnu javnost već obavijestio o zaključcima razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta, Šarlom Mišelom. Pozdravljamo konstruktivno djelovanje svih činilica društva na EU putu, ali i pozivamo na poštovanje Ustava", zaključuje se u saopštenju.